L’Ecole doctorale de l’UAC suspend les soutenances de thèses

Il n’y aura plus de soutenance de thèses à l’Ecole doctorale pluridisciplinaire de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), et ce, jusqu’à nouvel ordre. C’est la décision prise par le professeur Placide Cledjo à travers une note de service en date du 13 mars dernier afin d’épargner les étudiants et autres acteurs du monde universitaire de l’épidémie de virus Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde.

Comme l’Ecole doctorale de l’UAC, la Cour constitutionnelle a suspendu ses audiences plénières.

Le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche quant à lui, a suspendu également les ateliers, les séminaires de formation et autres activités dans le but de réduire le risque de propagation dans le pays.

Apparu il y a quelques temps en Chine, l’épidémie de Coronavirus s’est vite propagée à travers le monde. Le Bénin a enregistré son premier cas ce lundi 16 mars 2020.

Le gouvernement et les autorités à divers niveaux invitent les populations au respect des règles de prévention.

F. A. A.

