L’Association OUADADA-BÉNIN renforce l’offre touristique de Porto-Novo

Les ouvrages réalisés par l’Association OUADADA-BÉNIN grâce à l’appui financier de l’Ambassade de France pour la préservation de l’environnement seront inaugurés le jeudi 20 février 2025 à Porto-Novo. Il s’agit d’ouvrages innovants qui renforcent l’offre touristique de la ville capitale.

Dans le cadre du FSPI Patrimoine 2.0 (Fonds de Solidarité pour les Projets Innovants) et du FEF Patrimoine 2.0, l’Association OUADADA-BÉNIN a obtenu l’appui financier de l’Ambassade de France pour la mise en œuvre de deux projets importants. Il s’agit du projet « Valorisation du patrimoine culturel et parcours numériques connectés des places vodùn de Porto-Novo et des sentinelles du climat » et du projet « Réhabilitation et valorisation numérique d’un patrimoine naturel et historique à Porto-Novo : le Jardin des Plantes et de la Nature (JPN) ».

Le premier vise à accroître l’attractivité du territoire et améliorer l’offre culturelle et touristique de la ville en développant un tourisme culturel connecté, à travers la production et la diffusion de contenus numériques de médiation innovants, ludiques et interactifs sur les spécificités culturelles, artistiques et patrimoniales vodùn. Des contenus numériques de médiation sur « les sentinelles du climat » ont été réalisés dans ce cadre.

La seconde initiative quant à elle, a été consacrée au renforcement de l’attractivité du JPN à travers la réhabilitation des infrastructures et la production de contenus numériques innovants, contribuant à sensibiliser les visiteurs et les populations à la préservation de l’environnement.

Sensibiliser les populations riveraines sur les risques d’inondation

De sources proches de l’association, le site “ Les sentinelles du climat” mis en place, a pour objectif d’alerter les habitants des quartiers situés aux abords de la lagune de Porto-Novo, sur les risques croissants d’inondation qu’ils encourent du fait du changement climatique. 12 sculptures ont donc été réalisées et renseignent sur « des échelles de crue ». Toutes ces œuvres sont installées le long de la lagune offrant un magnifique circuit touristique connecté à 6 places vodùn rénovées dans le cadre du projet « Porto-Novo, ville verte ».

Un espace multimédia dans une forêt sacrée

L’œuvre réalisée par l’Association OUADADA-BÉNIN dans le cadre du second projet est relatif au Jardin des Plantes et de la Nature. Il s’agit d’une ancienne forêt sacrée du royaume de Hogbonou, et dont la gestion fut confiée à Migan, un ancien ministre de la justice du royaume.

Transformé en jardin d’essai et d’acclimatation par l’administration coloniale française en 1895, puis en JPN depuis 1998, la gestion de ce site fut confiée à l’EPA (Ecole du patrimoine africain), qui a mis en place une équipe chargée de la conservation des espèces et de la médiation. Afin de contribuer à diversifier les offres et renforcer le potentiel de ce patrimoine historique et naturel, « poumon vert » au cœur de la ville, OUADADA BÉNIN, grâce à son partenaire financier, met désormais en place un espace multimédia aménagé et équipé de 10 tablettes tactiles, d’une télévision 75 pouces pour la diffusion de contenus numériques, et d’un abonnement annuel à la fibre optique qui favorise l’accès à la connexion internet illimitée. Des contenus numériques sont réalisés sur les usages des plantes en médecine traditionnelle et leur rôle dans la culture vodùn. Des jeux interactifs (quiz, puzzles) pour la sensibilisation des jeunes et des visiteurs à la préservation de l’environnement, sont également disponibles. Par ailleurs, une vingtaine de plaques sur lesquelles sont imprimés des QR Codes contenant les données numériques produites, sont installées le long du parcours, permettant aux visiteurs d’accéder aux contenus en les scannant avec leurs Smartphones.

Les ouvrages ainsi réalisés seront mis en service le jeudi 20 février prochain pour le bonheur des populations et des touristes à travers le monde.

F. A. A.

17 février 2025 par ,