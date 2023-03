L’Amicale des femmes de la CNSS aux côtés des aveugles de Sègbèya

A l’instar de plusieurs autres organisations, l’Amicale des femmes de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) célèbre, vendredi 17 mars, l’édition 2023 de la Journée internationale des droits des femmes (JIF). En prélude aux manifestations, Mme Raïssatou AMI-TOURE, présidente de l’Amicale des femmes de la CNSS, en compagnie d’une délégation, s’est portée dans la matinée du mercredi 15 mars 2023, au chevet des enfants du Centre de promotion sociale des aveugles de Sègbèya (CPSA), dans le 3e arrondissement de Cotonou.

L’Amicale des femmes de la CNSS démarre les festivités de la Journée internationale de la femme par une action sociale. A la tête d’une délégation composée de la vice-présidente, Danielle BOKO, et de plusieurs autres responsables et membres de l’Amicale, la présidente Raïssatou AMI-TOURE s’est rendue au Centre de promotion sociale des aveugles de Sègbèya ce mercredi 15 mars. Elle a fait don de vivres et de plusieurs autres biens nécessaires à la prise en charge des enfants de ce centre.

Le geste selon la directrice du CPSA, révèle l’attachement des femmes de la CNSS à « la construction d’une société béninoise où toutes les catégories sociales s’épanouissent et jouissent des mêmes chances ».

« Si la célébration du 08 mars rappelle à tous le noble combat des femmes pour une meilleure participation sociale, votre geste ce jour allume les projecteurs sur les apprenants à besoins spécifiques pris en charge au CPSA Sègèya », a confié Ridiatou O. AMOUSSA PARAÏSO.

Pour la présidente Raïssatou AMI-TOURE, l’Amicale des femmes de la CNSS à travers ce don entend manifester à l’occasion de la JIF, sa solidarité aux enfants du CPSA. Rassurant de l’engagement de l’organisation qu’elle préside dans « la lutte pour le minimum social pour tous », elle a promis de revenir pour d’autres actions.

La présidente de l’Amicale des femmes de la CNSS n’a pas manqué de féliciter le personnel du centre pour sa contribution au mieux-être des aveugles et amblyopes qui, souligne-t-elle, ont totalement les mêmes droits que tous.

Au nom de tous les enfants du CPSA, Cyrus DOSSOU KOKO, élève en classe de CMII a exprimé ses remerciements aux femmes de la CNSS. « Que Dieu vous fortifie, vous donne la santé, l’évolution dans votre société, la longévité. Que Dieu vous protège de tout mal », a prié le jeune garçon.

C’est dans une ambiance festive et aux rythmes et chants du groupe AGUIDA du centre, que la cérémonie de remise de don s’est achevée.

F. A. A.

15 mars 2023 par