L’Ambassadeur du Maroc au cabinet du président Vlavonou

L’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Bénin a été reçu en audience par le président de l’Assemblée nationale, Louis VLAVONOU, ce jeudi 26 septembre 2024, à Porto-Novo. SEM. Rachid RGUIBI était porteur d’un message du président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Rachid Talbi El ALAMI.

Sur invitation du président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Rachid Talbi El ALAMI, le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis VLAVONOU, effectue bientôt une visite de travail au Maroc.

L’Ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin et le Togo, SEM. Rachid RGUIBI a transmis la lettre d’invitation au président de l’Assemblée nationale au cours d’une audience ce jeudi 26 septembre 2024, à Porto-Novo.

Cette visite selon l’Ambassadeur du Roi fait suite à la formation, il y a quelques semaines, de deux groupes d’amitié (Groupe d’amitié Bénin-Maroc et Groupe d’amitié Maroc-Bénin). « Ce sera l’occasion d’échanger encore lors de la prochaine visite du président Louis Gbèhounou VLAVONOU au Maroc des questions de renforcement des relations qui sont déjà excellentes entre le Royaume du Maroc et le Bénin avec à leur tête Son Excellence le président Patrice TALON et Sa Majesté le Roi du Maroc MOHAMMED VI, [...] », a déclaré le diplomate marocain.

En dehors de l’Ambassadeur du Maroc, le président du Parlement béninois a reçu en audience, dans la même journée, le président de l’Union nationale des magistrats du Bénin (UNAMAB) et le président du Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB).

F. A. A.

27 septembre 2024 par