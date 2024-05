L’Ambassade du Maroc au Bénin célèbre la Journée mondiale de l’Afrique

L’Ambassade du Royaume du Maroc au Bénin a célébré, ce samedi 25 mai 2024, la Journée mondiale de l’Afrique qui coïncide avec le 61e anniversaire de la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), aujourd’hui Union Africaine (UA). La célébration a eu lieu à la Résidence du Royaume du Maroc à Cotonou en présence de SEM. Rachid RGUIBI, Ambassadeur de SM le Roi du Maroc au Bénin et au Togo, de Amour-Marie AKO, Secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, représentant le gouvernement du Bénin, des ambassadeurs, membres du Corps diplomatique au Bénin, et d’autres personnalités.

25 mai 1963 - 25 mai 2024 : Il y a 61 ans que des dirigeants africains ont eu l’ingénieuse idée de se mettre ensemble pour penser au développement de leur continent, mettant en place l’Organisation de l’Unité Africaine, aujourd’hui Union Africaine.

La représentation diplomatique du Royaume du Maroc au Bénin a célébré l’évènement à Cotonou dans l’après-midi de ce samedi 25 mai 2024.

Ce fut une occasion pour l’Ambassadeur de SM le Roi, de rendre un vibrant hommage aux Pères Fondateurs de cette union ; visionnaires d’après lui, et qui ont répondu en janvier 1961, à l’invitation du Roi du Maroc, Feu Sa Majesté Mohammed V, pour la Conférence de Casablanca.

SEM. Rachid RGUIBI a cité les Feux Kwame NKRUMAH du Ghana, Modibo KEITA du Mali, Amadou Sekou TOURE de la Guinée Conakry, Jamal Abdel NASSER d’Egypte, et Ferhat Abbas El ALLAM de la Lybie.

Ces leaders africains selon le Doyen du Corps diplomatique, ont balisé le chemin de l’Union avec foi, vision et la volonté de créer les conditions d’intégration et de solidarité entre les pays pour le bien-être et la dignité des peuples africains, et en mettant en place une feuille de route pour soutenir les pays africains qui vivaient encore sous le joug du colonialisme, et de l’Apartheid.

L’Ambassadeur du Maroc n’a pas manqué de rappeler l’Initiative des Pays Africains de l’Atlantique, instruit par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont la première réunion a eu lieu à Rabat en 2022, et destinée au renforcement de la coopération Sud-Sud. L’Ambassadeur du Roi au Bénin a également évoqué le projet gazoduc Maroc-Nigéria, « un réel exemple de coopération et de l’intégration régionale qui permettra la satisfaction en gaz et la création d’industries et d’emplois tout au long des zones traversées ».

Le Secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères a exprimé ses remerciements à l’Ambassadeur du Roi pour cette célébration à travers laquelle le Maroc souligne son engagement envers l’Afrique. Pour M. Amour-Marie AKO, cette célébration est « une occasion qui doit permettre à tous les Etats africains, quels que soient les creusets au sein desquels ils se retrouvent, de se remémorer la corrélation qui doit exister entre l’interdépendance et la solidarité communautaire ». « C’est à ce prix que nous pourrons apporter des réponses concrètes aux défis auxquels sont confrontés nos pays dans leur cheminement pour sortir de la pauvreté », a-t-il indiqué.

Au nombre des défis auxquels l’Afrique doit faire face pour son développement, le Représentant du Chef de la diplomatie béninoise a cité entre autres, la pauvreté et les inégalités ; la faiblesse des infrastructures en matière d’éducation et de santé ; l’instabilité politique et les conflits ; la dépendance vis-à-vis des matières premières, qui rend les économies vulnérables aux fluctuations des cours mondiaux ; le déficit de gouvernance et la corruption endémique ; l’insécurité alimentaire, et désormais, l’insécurité liée au terrorisme et à l’extrémisme violent. Aborder ces sujets d’après lui, nécessite des stratégies de développement intégrées, une coopération soutenue et la mise en œuvre de politiques solides et inclusives.

Après avoir réaffirmé l’attachement du Bénin aux idéaux panafricanistes de paix, de solidarité, de coopération, et de développement, l’Ambassadeur AKO a insisté sur l’importance pour les pays africains, de continuer à œuvrer ensemble à faire du continent, un havre de paix où les peuples pourront exercer librement et sans aucune crainte, leur droit d’aller et de venir.

Un court documentaire qui retrace les premières réunions préparatoires de la Conférence de Casablanca en 1961, suivi de témoignages des relations privilégiées du Royaume du Maroc avec MADIBA, Feu Nelson MANDELA, a été présenté aux personnalités présentes à cette commémoration.

L’Ambassadeur du Maroc et son épouse ont offert un cocktail avec des mets marocains aux invités pour clôturé l’événement.

