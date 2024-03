L’Ambassade des Emirats arabes unies reçoit des personnalités au Novotel

L’ambassade des Émirats arabes unis a organisé, le 26 mars 2024, à l’hôtel Novotel de Cotonou, un Iftar (rupture du jeûne) à l’occasion du mois de Ramadan. L’événement a réuni plusieurs personnalités dont des membres du gouvernement, des diplomates dont l’Ambassadeur du Maroc, SEM. Rachid Rguibi, Chef du Corps diplomatique accredité au Bénin, des représentants d’organisations internationales ainsi que des leaders religieux.

Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats arabes unis près la République du Bénin, a organisé, le 26 mars dernier, une réception spéciale de rupture du jeûne à l’hôtel Novotel de Cotonou.

Placée sous le thème "Ramadan et la culture de la coexistence et de la tolérance entre les religions", la cérémonie a rassemblé plusieurs convives dont M. Samou Seïdou Adambi, ministre de l’Industrie et des Mines, Mme Shadiya Alimatou Assouman, ministre du Commerce et de l’Industrie du Bénin, des représentants des différentes confessions religieuses, des missions diplomatiques des pays islamiques et des pays amis, des représentants d’organisations régionales et internationales et de nombreuses personnalités culturelles, politiques et économiques.

Cette initiative de SEM. Mohammed Saeed Al Kaabi témoigne de l’excellence des relations d’amitié, de fraternité et de coopération entre l’Etat des Emirats Arabes unis et la République du Bénin et leurs peuples.

27 mars 2024 par