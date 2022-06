L’Ambassade de l’Ordre de Malte renforce son implication au Bénin

Le Saint Patron de l’Ordre de Malte, St Jean-Baptiste, a été une fois encore célébré. La cérémonie de commémoration s’est déroulée le vendredi 24 Juin 2022 à l’Ambassade de l’Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte près le Bénin, en présence de l’Ambassadeur Directeur de l’Europe au sein du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, Monsieur Sandorf ADOMAHOU, du doyen, Son Excellence Monsieur Rachid RGUIBI, et des membres des corps diplomatiques et consulaires accrédités au Bénin. Une cérémonie riche en couleurs qui traduit la qualité de la coopération entre le Bénin et l’Ordre de Malte.

La cérémonie symbolique de célébration du Saint Patron de l’Ordre de Malte, St Jean-Baptiste, a débuté par l’exécution des hymnes nationaux de l’Ordre de Malte et du Bénin. Ensuite, une minute de silence a été observée pour saluer la mémoire de Fra’ Marco Luzzago, lieutenant du Grand Maître de l’Ordre de Malte, décédé le 7 juin 2022.

Dans son mot de bienvenue, Son Excellence Monsieur Robert AOUAD, Chargé d’Affaires de l’Ordre de Malte près le Bénin, a mis l’accent sur la riche collaboration qui existe entre le Bénin et l’institution. « L’ordre de Malte continue de renforcer son implication au Bénin en s’appuyant sur ses compétences de gestion hospitalière, ses compétences médicales et ses compétences de services », a-t-il laissé entendre.

Pour Sandorf ADOMAHOU, Représentant du Gouvernement du Bénin présent à la cérémonie, « la coopération entre la République du Bénin et l’Ordre Souverain Militaire et Hospitalier de St Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte est l’une des plus fructueuses que le Bénin entretient avec ses partenaires. En témoigne la construction de l’hôpital de Djougou et sa gestion par l’Ordre de Malte, à la grande satisfaction du Gouvernement béninois qui l’a désigné comme hôpital de référence de la zone sanitaire Djougou-Ouaké-Copargo ».

À l’instar du Représentant du Gouvernement béninois, les différents Représentants d’institutions affiliées à l’Ordre de Malte se sont réjouis de la bonne collaboration entre le Bénin et l’Ordre de Malte.

L’Ordre de Malte existe depuis 1113. Il entretient des relations diplomatiques le avec plus de cent États ainsi qu’avec l’Union Européenne et jouit d’un statut d’Observateur au sein des Nations Unies.

Quelques images

De gauche à droite Sem Robert Aouad chargé d’affaires de l’Ordre de Malte près le Bénin et SEM Aurélien Agbenonci Ministre des Affaires Étrangères du Bénin De gauche à droite Monsieur Sandorf Adomahou et SEM Robert Aouad échangent une poignée de main au terme de la cérémonie Le Panel d’invités présents à la fête de St Jean Monsieur Sandorf Adomahou représentant du gouvernement du Bénin présentant son discours

30 juin 2022 par