L’Ambassade de Turquie près le Bénin commémore l’évènement

Le mercredi 15 juillet prochain, la République de Turquie va commémorer le 4ème anniversaire du coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016. Un évènement tragique qui a fait des dizaines de morts et plus de 2000 blessés. En prélude à cette commémoration, l’Ambassadeur de la Turquie près le Bénin, Onur Özçeri a animé une conférence de presse dans la matinée de ce lundi 13 juillet 2020 au siège de l’ambassade à Cotonou.

Evoquant les circonstances de ce coup d’Etat manqué, le diplomate turc a rappelé que dans la nuit du 15 juillet 2016, plus de 8000 militaires avaient infiltré dans l’armée pour tenter de prendre le pouvoir. Afin de défendre sa démocratie, les institutions, le gouvernement et le président démocratiquement élu, le peuple turc tout entier, les partis politiques, et toute la population se sont réunis pour combattre les chars, et la violence, a-t-il rappelé. A en croire Onur Özçeri, les affrontements se sont déroulés toute la nuit, et de nombreux policiers, gendarmes et soldats ont été tués dans leurs QG. Au total, 251 personnes ont perdu la vie, et plus de 2000 blessés enregistrés. Les investigations selon l’ambassadeur, ont permis d’attribuer ce coup d’Etat manqué au groupe FETÖ, dirigé par Fetullah Gulen.

Selon l’ambassadeur, la lutte de la Turquie contre cette organisation continue à travers le monde. Dans le pays, beaucoup d’avancées ont été faites dans le respect du droit pour la contrecarrer, a-t-il confié soulignant qu’il ne faut pas « faiblir dans ce combat ».

En célébrant chaque année l’anniversaire de cet évènement tragique, la Turquie commémore ses martyrs qui, dans la nuit de ce 15 juillet 2016, ont sacrifié leur vie pour que l’ordre démocratique survive. La Turquie remémore ces actes d’héroïsme durant lesquels la population répondant à l’appel du président de la République, Recep Tayyip Erdogan, a vaincu les chars et autres attaques sanguinaires de l’organisation terroriste FETÖ dont l’objectif était de réaliser le coup d’Etat afin de porter au pouvoir son chef, Fetullah Gulen, autoproclamé ‘’Imam de l’univers’’.

Le FETÔ en question

Le FETÔ est une organisation terroriste qui a créé sa structure en établissant son propre réseau dans tous les domaines notamment, les médias, les syndicats, la finance, et l’éducation. Son objectif était de renverser le régime du président Erdogan et de prendre le pouvoir au profit de son chef, Fetullah Gulen.

F. A. A.

13 juillet 2020 par