L’Ambassade de France œuvre pour la promotion des droits sexuels et reproductifs

La Commune de Kalalé bénéficie des interventions de l’Ong Itodju en faveur de la santé sexuelle et reproductive. C’est dans le cadre d’un projet financé par l’Ambassade de France.

Sensibiliser les filles et femmes à la santé sexuelle et reproductive et améliorer leur accès à des soins de qualité ; c’est l’objectif des actions menées par l’Ong Itodju dans la commune de Kakalé. L’Ong œuvre pour la mise en place d’un réseau communautaire. Les actions de sensibilisation permettent de promouvoir les droits à la santé sexuelle et reproductive. L’initiative de l’Ong Itodju est l’un des 12 projets retenus dans le cadre de l’appel à projets 2022 du programme d’appui aux Projets Innovants de la Société Civile et des Coalitions d’Acteurs (Piscca), financés par l’Ambassade de France. Ces projets sont soutenus par la Maison de la société civile du Bénin.

A.Ayosso

18 novembre 2022 par