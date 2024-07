Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Mme Annalena Baerbock, ont tenu, vendredi 28 juin 2024, à Berlin, la première session du Dialogue Stratégique Multidimensionnel Maroc-Allemagne. Plusieurs sujets d’intérêts communs ont été abordés par les deux parties. L’Allemagne a salué ’’les réformes menées par le Maroc, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une Déclaration conjointe adoptée, à Berlin, par la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Mme Annalena Baerbock, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger du Royaume du Maroc, M. Nasser Bourita, l’Allemagne a salué ’’les réformes menées par le Maroc, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour une société et une économie marocaines plus ouvertes et dynamiques’’.

Elle a aussi salué le rôle actif et constructif et la contribution du Maroc, sous le Leadership du Souverain, en faveur de la paix et de la stabilité dans la région.

A cet effet, Berlin a réaffirmé la vision de l’Allemagne sur le Maroc en tant que partenaire essentiel de l’Union européenne, de l’OTAN et de l’Allemagne en Afrique et un lien crucial entre le Nord et le Sud.

L’Allemagne a, également, indiqué suivre ’’de près les initiatives lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en direction du continent africain, dont celle du 6 novembre 2023 en direction de la région du Sahel’’ avec pour but de faciliter l’accès à l’océan Atlantique pour les pays de la région.

Les deux ministres ont réaffirmé leur intérêt commun à poursuivre la mise en œuvre de la Déclaration conjointe et à renforcer le partenariat multiforme dans tous les domaines politiques.

Ils ont également réaffirmé leur volonté de développer davantage les relations économiques et commerciales bilatérales et ont encouragé les acteurs économiques à cet égard. Ils ont souligné le potentiel important d’investissement du Maroc, comme le souligne la Charte marocaine de l’investissement.

Dans le domaine de la coopération migratoire, les ministres ont exprimé leur soutien aux travaux du Groupe Migratoire Mixte bilatéral, qui a tenu sa session inaugurale le 23 janvier 2024 et ont salué les réunions de travail régulières.

Ils ont convenu que la réduction de la migration irrégulière constitue un défi commun et nécessite une approche globale, garantissant les normes internationales en matière des droits de l’homme. Ils ont, ainsi, convenu de continuer à améliorer la mobilité des professionnels, la migration légale, le retour, la réadmission et la réintégration.

Dans le domaine de la coopération sécuritaire, ils ont salué la déclaration conjointe signée par les ministres de l’Intérieur le 31 octobre 2023 visant à reprendre la coopération dans tous les domaines de la politique intérieure.

Les deux ministres ont souligné leur ambition commune d’approfondir le dialogue pour faire face ensemble au terrorisme et à d’autres défis de sécurité, notamment au sein de la Coalition mondiale contre Daesh et du Forum mondial de lutte contre le terrorisme.

Ils ont souligné leur coopération fructueuse dans les domaines de la politique climatique, de la biodiversité, des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert, qui sera intensifiée à un niveau stratégique.

M. Bourita et Mme Baerbock ont convenu de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines culturel et universitaire et de renforcer les relations entre les peuples.

Ils ont aussi mis un accent particulier sur la promotion de la paix et de la sécurité régionales et internationales ainsi que sur le renforcement des institutions multilatérales.

L’Allemagne considère le plan marocain d’autonomie comme “une bonne base et un très bon fondement pour le règlement définitif” du conflit autour du Sahara marocain, a affirmé la ministre fédérale allemande des Affaires étrangères.

Mme Baerbock a mis en exergue la pertinence de l’initiative marocaine d’autonomie et réitéré son soutien aux efforts onusiens visant à parvenir à une solution politique au conflit du Sahara.

Cette première session du dialogue stratégique bilatéral s’est tenue, conformément à la déclaration conjointe adoptée à l’occasion de la visite au Maroc de Mme Baerbock, le 25 août 2022.

Le Dialogue Stratégique Multidimensionnel se tient une fois tous les deux ans, alternativement entre le Royaume du Maroc et la République fédérale d’Allemagne, et est présidé par les ministres des Affaires Étrangères des deux pays.

