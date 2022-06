L’Africa Sovereign Investors Forum lancé

Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les travaux de l’Africa Sovereign Investors Forum (ASIF) se sont déroulés les 20 et 21 juin 2022 à Rabat. La lecture du message royal aux participants a été donnée en ouverture de cette rencontre par le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, Monsieur Fouzi Lekjaa.

La rencontre de l’ASIF 2022, placée sous le thème « Seizing Africa’s promising opportunities : Agility and collaboration in a changing world », a été l’occasion pour plusieurs experts et intervenants de haut niveau de se pencher sur les voies et moyens d’adresser les enjeux du continent à travers la convergence des attentes des marchés financiers avec les priorités nationales des pays du continent en capitalisant en particulier sur l’agilité des investisseurs souverains.

Selon le communiqué de presse rendu public, l’Africa Sovereign Investors Forum est un forum qui a pour objet de promouvoir une action collective et concertée des fonds souverains et stratégiques africains au profit du développement et de la croissance du continent pour une Afrique plus résiliente, inclusive, durable et autonome.

Les membres présents signataires du Protocole d’accord sont : Le Fundo Soberano de Angola (Angola) ; le Fonds Souverain de Djibouti (Djibouti) ; The Sovereign Fund of Egypt (Égypte) ; le Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (Gabon) ; le Ghana Infrastructure Investment Fund (Ghana) ; Ithmar Capital (Maroc) ; Nigeria Sovereign Investment Authority (Nigeria) ; Agaciro Development Fund (Rwanda) ; et le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (Sénégal).

Il s’agit pour eux, d’enclencher une nouvelle dynamique qui permettra de pallier les enjeux liés aux financements des opportunités d’investissement à travers le développement de projets et ainsi structurer l’attrait des capitaux internationaux vers l’Afrique.

L’ASIF adressera les secteurs clés pour le continent, tels que les infrastructures, la sécurité alimentaire, l’industrialisation, l’urbanisation ou encore le changement climatique souligne le communiqué.

Par ailleurs, ASIF entend jeter les bases pour l’édification d’un partenariat multidimensionnel qui vient consolider les relations interafricaines déjà existantes et contribuer aux avancées de l’Afrique.

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), ADQ et Kuwait Investment Authority (KIA), des fonds souverains du Moyen-Orient parmi les plus importants au Monde, ont apporté leur soutien à la nouvelle plateforme ASIF à travers la signature de la Déclaration de Rabat, illustrant le fort intérêt des investisseurs institutionnels et privés pour cette initiative.

Au nombre des personnalités conviées à cette rencontre, figure Lionel Zinsou, ancien premier ministre du Bénin et éminent économiste. Moussa Mara, ancien premier ministre du Mali et Florizelle Liser, ancien haut fonctionnaire dans l’administration américaine et présidente du Corporate Council on Africa ont pris part aux travaux. Albert Munchaga, Commissaire de l’Union Africain en charge du Développement Économique, le Commerce, l’Industrie et les Mines, a également pris part à la cérémonie, et démontré l’intérêt que porte le continent à cette initiative.

Les thèmes abordés lors des panels durant ces deux jours ont trait entre autres, des priorités et opportunités d’investissement qui émergent à la lumière du potentiel inexploité de l’Afrique et des récents développements économiques et géopolitiques, le rôle des investisseurs souverains pour conduire une croissance durable, résiliente et inclusive en Afrique et les investisseurs patients et avisés dans leur rôle d’accélérateurs de la mobilisation et du déploiement de capitaux privés à travers toute l’Afrique.

Au cours de la cérémonie, une lettre d’intention tripartite a été signée entre ASIF, La Banque Africaine de Développement (BAD) et Africa50, portant sur un accord de collaboration autour des sujets d’identification et de préparation de projets, la mobilisation de capitaux et la coopération pour le développement des compétences et des expertises.

Consciente de l’importance de la mobilisation de capitaux internationaux pour financer la croissance future du continent, une dizaine de fonds et investisseurs souverains africains se sont regroupés, à l’initiative d’Ithmar Capital, pour créer ASIF, une plateforme dédiée au développement de projets et à la promotion des investissements.

23 juin 2022 par ,