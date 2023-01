L’AVIGREF PENDJARI TIENT SA 20EME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

La 20ème Assemblée Générale ordinaire de l’AVIGREF/PENDJARI s’est ouverte le 25 janvier 2023 à la Maison des Jeunes de Tanguiéta. C’est en présence du Maire de la Commune de Tanguiéta, Monsieur Zakari BOUKARY, le Représentant du Maire de Matéri Déri Péri DAHORI, du Président du Conseil d’Administration de l’AVIGREF Toré SOTRATE, du Secrétaire Exécutif de l’AVIGREF Djaleni DJATTO, du Représentant du Directeur du Parc national de la Pendjari, Monsieur Franck BABATOUNDE et plus de 200 participants venus des communes riveraines du Parc national de la Pendjari à savoir Tanguiéta, Matéri, Kouandé et Kérou.

Dans son allocution, le Représentant du Parc national de la Pendjari, Monsieur Franck BABATOUNDE a présenté ses meilleurs vœux aux participants. Il a rappelé les grandes réalisations faites dans le cadre de l’appui au développement communautaire en 2022 et a exhorté les membres de l’AVIGREF a continué à jouer leur partition aux cotés de la Direction du Parc pour ensemble relever les défis importants de la conservation et de la stabilité dans les Communes riveraines du Parc.

Le Président de l’AVIGREF Monsieur Sotraté TORE a exprimé sa gratitude à l’endroit du Chef de l’Etat et aux Forces Armées Béninoises pour le maintien de la sécurité dans la région. Il a également adressé son satisfécit à l’endroit des partenaires de l’AVIGREF notamment, African Parks, la Direction du Parc national de la Pendjari et la Voute Nubienne pour leur bonne coopération. Il a enfin exhorté les participants à la sagesse et à la recherche d’informations fiables pour garantir à l’AVIGREF toute sa noblesse et sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires et mieux accompagner la dynamique de gestion en cours avec African Parks. « 2023 sera encore une année rude, car les activités touristiques ne sont pas reprises et nous laissent dans une situation perplexe à laquelle nous devons nous adapter. Ainsi les réformes pour le financement de nos structures s’imposent, c’est pourquoi j’en appelle à tous pour la mobilisation de nos cotisations et droits d’adhésion et à l’intensification de la culture biologique, seuls gages pour le fonctionnement de nos cellules », a confié le Président de l’AVIGREF.

Dans son mot d’ouverture des travaux, le Maire Zakari BOUKARY a adressé ses félicitations au nouveau bureau du Conseil d’Administration de l’AVIGREF installé depuis bientôt un an et a présenté ses vœux d’une bonne et heureuse année à tous les participants. « C’est rare de trouver des Associations du genre qui vraiment tiennent à bonne date et régulièrement leurs Assemblées Générales. C’est une fierté et c’est vraiment une chose qu’il faut conserver à tout prix », a déclaré le Maire qui a recommandé à l’AVIGREF la diversification des partenariats afin d’accroître les ressources nécessaires pour améliorer son fonctionnement. Il a enfin exhorté la population à participer davantage à la coproduction de la sécurité nécessaire pour maintenir la quiétude dans la région.

Au cours des travaux, les membres de l’AVIGREF examineront le bilan de l’année 2022 et le plan d’actions pour l’année 2023 de leur Association.

Quelques images

26 janvier 2023 par