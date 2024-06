L’Autorité de protection des données à caractère personnel a organisé, jeudi 27 juin 2024, à Novotel de Cotonou, un atelier sur la conformité et gestion des données personnelles. Les travaux ont été lancés par le ministre d’Etat, Chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané. C’est en présence de l’Ambassadeur du Maroc au Bénin, Doyen du corps diplomatique, du Préfet de l’Atlantique, des représentants d’institutions, des directeurs généraux des structures de l’État et privées.

Des acteurs de l’écosystème du numérique ont échangé autour du thème : « Conformité et gestion des données personnelles : Enjeux, pratiques et collaborations institutionnelles ». C’est à l’occasion d’un atelier organisé par l’Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP) ayant pour mission de garantir le respect et la sécurisation des informations personnelles de chaque individu.« La protection des données personnelles est au cœur même des préoccupations de notre autorité car elle concerne non seulement la vie privée des citoyens mais également la confiance qu’ils accordent aux acteurs qui collectent, traitent et stockent les données personnelles », a déclaré Luciano Hounkponou, président de l’Autorité de protection des données à caractère personnel. En tant que gardien de ce droit fondamental, poursuit-il, il est évidemment de notre devoir et de notre responsabilité de veiller à ce que les données personnelles soient traitées de manière légale, éthique et sécurisée. Luciano Hounkponou a aussi souligné la nécessité d’assurer la sécurité des équipements, des locaux abritant les données personnelles ainsi que leur conservation.

L’atelier de l’APDP a pour objectif de permettre aux participants de maîtriser les notions, enjeux juridiques fondamentaux en matière de protection des données personnelles et les risques juridiques encourus par le représentant légal d’un organisme. Les échanges se sont également axés sur les modalités de conservation des données personnelles, les délais de conservation de celles-ci ainsi que leur destruction. À en croire le président de l’APDP, il est aussi question de définir un mécanisme de collaboration institutionnelle visant à renforcer la protection des données personnelles et une meilleure prise en charge des plaintes relatives à la violation des données à caractère personnel.

Procédant à l’ouverture de l’atelier, le ministre d’Etat, Chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale s’est réjoui de l’organisation de cet atelier. « Il vient à point nommé pour permettre à toutes les parties prenantes de s’outiller davantage sur le régime de protection des données personnelles en vigueur dans notre pays, les obligations des responsables de traitement et les mécanismes à observer pour assurer l’exercice des droits de personnes concernées par ces différents traitements », a indiqué Abdoulaye Bio Tchané.

Au Bénin, la protection des données à caractère personnel est réglementée essentiellement par la loi N° 2009 - 09 du 27 Avril 2009 modifiée par la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin et la loi 2020-35 du 06 janvier 2021.

« Mon plus grand espoir est que, de cet atelier émerge une véritable prise de conscience individuelle et collective pour une meilleure protection de nos données personnelles et donc de nos vies privées », a déclaré Abdoulaye Bio Tchané. Il a suggéré l’organisation d’ateliers plus ciblés notamment à l’endroit des jeunes pour diffuser les informations sur la protection des données et notamment sur les risques encourus par les individus qui s’y exposent. Les quatre (4) panels de cet atelier ont été animés par des enseignants, responsables et directeurs de différentes structures.

Akpédjé Ayosso

Quelques photos de la cérémonie d’ouverture

27 juin 2024 par ,