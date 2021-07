L’ANIP délocalise ses services à Abomey-Calavi et dans 8 arrondissements

Les usagers de l’ANIP peuvent désormais faire leurs demandes d’actes de naissance, de Certificat d’identification des personnes, et autres pièces délivrées par l’Anip à la mairie d’Abomey-Calavi et dans (08) arrondissements de Cotonou.

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) entame la délocalisation de ses services. Les usagers ont dorénavant la possibilité de se faire enrôler au RAVIP, de formaliser leurs demandes d’acte de naissance sécurisé, de certificat d’identification personnelle (CIP) et de carte nationale d’identité biométrique à la mairie d’Abomey-Calavi et dans huit (08) des treize (13) arrondissements de Cotonou. Il s’agit du 1er arrondissement ; 2ème arrondissement ; 4ème arrondissement ; 7ème arrondissement. A cela s’ajoutent les 8ème, 9ème , 10ème et 11ème arrondissements de Cotonou. Certaines prestations de l’ANIP peuvent aussi être obtenues en ligne ( http://eservices.anip.bj).

