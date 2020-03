L’ANAC adopte une série de mesures

Au terme d’une réunion du Comité de direction de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), plusieurs mesures ont été prises pour éviter la propagation de l’épidémie du Coronavirus au Bénin.

Il s’agit entre autres, de la suspension pour le personnel jusqu’à nouvel ordre de toutes missions et/ou formations ; la suspension de toutes missions d’assistance d’organisme extérieur ; et la dotation en masque et gel hydro alcoolique de tous les inspecteurs pour des missions spécifiques.

Le Comité de direction recommande au personnel de mettre en pratique des mesures individuelles d’hygiène. Il s’agit de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique ; d’éviter de cracher ou de se moucher sur le sol ; de se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du coude lorsqu’il éternue ou qu’il tousse, puis de jeter le masque ou mouchoir et se laver les mains ; d’éviter tous contacts étroits non protégés avec des personnes qui toussent ou éternuent ; de signaler tout symptôme survenant pendant un voyage au conducteur ou à l’équipage en leur précisant ses antécédents de santé.

En cas de nécessité, le personnel de l’ANAC est invité au port de masques qu’il devra éliminer après usage dans une poubelle ; d’éviter tout contact avec les animaux sauvages ou d’élevage ou encore les surfaces avec lesquels ils ont été en contact ; et d’éviter de manger la viande crue ou insuffisamment cuite.

Selon le communiqué signé du directeur général, Karl Lègba, un dispositif de lave main et un distributeur de solution hydro alcoolique sont installés à la guérite. « Tout individu entrant à l’ANAC, doit se laver les mains au savon et/ou à la solution hydro alcoolique », précise le communiqué.

Le directeur général souligne que tout agent de l’ANAC revenant d’un pays à risque ayant connu au moins cinq (05) cas confirmés de contamination au COVID 19, doit se mettre immédiatement en auto-isolement du personnel, de sa famille et de la population pendant 14 jours à compter de sa date de retour ; se mettre en contact avec le médecin conseil de l’ANAC avec le 94019655. L’agent de l’ANAC doit aussi prendre sa température toutes les deux (02) heures et la noter afin de la communiquer au médecin conseil. Pendant la période d’auto-isolement, il doit signaler au médecin conseil et à tous autres agents de santé, la survenue de la fièvre, des éternuements, de la toux, des difficultés à respirer, des maux de tête ou de tout autre signe inquiétant. Il doit respecter rigoureusement les mesures de protection et collaborer avec le médecin conseil ou tout autre personnel de santé.

Karl Lègba recommande qu’en cas de suspicion de la maladie chez un individu, d’appeler immédiatement le SAMU-Bénin au numéro 95 36 11 04 ou 95 36 11 02 ou les numéros verts 51020000 ou 51040000.

F. A. A.

17 mars 2020 par