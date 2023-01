L’AMF-UMOA dévoile sa nouvelle identité visuelle ce jeudi

Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF-UMOA) dévoile officiellement jeudi 19 janvier 2023 à Abidjan, sa nouvelle dénomination ainsi que sa nouvelle identité visuelle. Le président de l’institution, Badanam Patoki a animé une conférence de presse la veille, mercredi 18 janvier.

25 ans après sa création, le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers change de dénomination. L’institution sous régionale devient désormais ‘’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine’’ (AMF-UMOA).

« Le changement de dénomination est une occasion pour mener des réflexions sur les perspectives de développement durable du marché », a souligné le président de l’AMF-UMOA lors de la conférence de presse mercredi 18 janvier 2023. Il s’agira selon lui, d’un ensemble de panels animés par des experts provenant aussi bien de la sous-région que de l’international. Ce sera « le cadre idéal […] pour relever les insuffisances relevées et s’inspirer des bonnes pratiques pour le développement du Marché Financier Régional », a ajouté Badanam Patoki.

« Le Marché Financier Régional de l’UMOA, 25 ans après », c’est le thème d’un colloque international qui sera animé. Le public visé selon le président, est constitué des professionnels des marchés financiers capables de comprendre les problématiques qui se posent au Marché Financier Régional de l’UMOA. « Il s’agira des membres de l’AMF-UMOA, les anciens Présidents et Secrétaires Généraux, les membres du Comité Scientifique, les représentants des principaux acteurs du marché », a-t-il précisé.

En dehors du colloque international, un dîner de gala est prévu à Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire ; dîner au cours duquel la nouvelle identité visuelle de l’AMF-UMOA sera officiellement dévoilée.

