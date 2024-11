L’AF CNSS sensibilise sur la maladie du cancer du sein

L’édition 2024 de la campagne ‘’Octobre rose’’ a été marquée à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), par une séance de sensibilisation à l’intention des femmes de l’Amicale de la caisse (AF CNSS). « L’information et la sensibilisation sur le cancer du sein », c’est le thème développé jeudi 31 octobre 2024, lors de la communication animée par le Dr FALOLA.

Le cancer du sein tue. Afin d’éviter la maladie, l’Amicale des femmes de la Caisse nationale de sécurité sociale s’inscrivant dans une approche préventive, a sensibilisé les femmes de la caisse le jeudi 31 octobre 2024.

Selon Judith Titoruba, délégué du personnel, le cancer du sein est la première cause de décès des femmes par cancer au monde. C’est une affection qui est mise à l’échec lorsqu’elle est détectée et prise en charge médicalement très tôt, a-t-elle fait savoir exhortant les femmes de l’AF CNSS à prêter une attention particulière aux différentes communications qui seront présentées par les spécialistes de la santé. Après avoir salué l’Amicale de la CNSS pour l’initiative de cette séance de sensibilisation, le secrétaire général du SYNASS CNSS a invité les femmes à bien suivre les différentes communications, et à poser des questions afin d’être tous les jours au service de la caisse, et en bonne santé. Cette santé souligne le syndicaliste, est chère pour leurs familles, l’entreprise dans laquelle elles travaillent, et par-delà, toute la société béninoise.

Poursuivre la sensibilisation après la campagne Octobre rose

Octobre rose s’achève, mais la lutte et la sensibilisation sur le cancer du sein doivent continuer et s’enraciner dans les habitudes. C’est ce qu’a souligné Danielle BOKO au terme de la séance. Plus tôt la maladie est détectée, vite la malade est prise en charge, et mieux elle se portera pour une meilleure productivité, a-t-elle indiqué rappelant quelques gestes majeurs relatifs entre autres à l’auto palpation des seins une fois par mois, la mammographie au moins une fois par an à partir de la cinquantaine, ou plus tôt, quand le sujet est à risque. Une bonne hygiène de vie à travers une alimentation équilibrée, une activité physique et sportive régulière, une consultation gynécologique à la moindre suspicion selon Danielle BOKO, constituent également des gestes qui peuvent sauver des vies. Avant d’inviter les femmes à poursuivre la sensibilisation dans leurs milieux respectifs pour plus d’impact sur les femmes, elle a eu une pensée spéciale à l’endroit de toutes les femmes de la CNSS, mortes de la maladie du cancer de sein.

F. A. A.

