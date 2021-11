L’ABP menacée de disparition

La Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaine (FAAPA) est préoccupée par le processus de dissolution de l’Agence Bénin Presse (ABP). Le dossier a été évoqué, vendredi 26 novembre 2021, lors des travaux du 8e Comité exécutif de la FAAPA à Dakar.

L’Agence Bénin Presse (ABP) est menacée de dissolution. Selon le président Khalil Hachimi Idrissi, le dossier du processus de dissolution de l’ABP a été étudié par le 8e Comité exécutif de la FAAPA

pour prendre un certain nombre d’initiatives en vue de plaider pour son maintien.

« Ce processus de dissolution de l’ABP est une mauvaise nouvelle », a déclaré le président de la FAAPA, vendredi dernier à Dakar. Khalil Hachimi Idrissi rappelle que l’ABP est une agence du "service public qui fonctionne selon les règles de l’art, avec un statut clair, des missions précises et demeure au service du gouvernement, de l’État et de l’opinion publique".

A l’en croire, les États africains ont besoin de leurs agences de presse et plus que jamais, d’un service public de qualité. Pour lui, rien ne remplacera le service public d’une agence de presse.

La FAAPA plaide pour le maintien de l’ABP

« Nous allons accompagner l’ABP pour qu’elle survive et continue à se développer et à faire partie du réseau d’agences de presse africaine. Nous ne pourrons jamais nous résoudre à la disparition d’une agence de presse », a affirmé Hachimi Idrissi. Il faut poursuit-il, que l’Agence Bénin Presse survive au même titre que toutes les agences de presse.

Le processus de dissolution de l’ABP intervient dans un contexte où d’autres pays donnent plus de moyens à leur agence de presse.

L’Agence Bénin presse date de 1960. C’est un acquis considérable de l’accumulation de l’expérience et elle a une présence rayonnante dans la sous-région, a relevé le président de la FAAPA.

Hachimi Idrissi prévoit d’adresser une lettre au président Patrice Talon « pour mettre en valeur les atouts d’une agence de presse et aussi plaider pour la restauration et la modernisation de cette dernière ».

A.A.A

28 novembre 2021 par