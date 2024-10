L’ABMed recrute des qualiticiens experts

L’Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé (ABMed) lance un appel à candidatures pour le recrutement de qualiticiens experts en conception du système documentaire (H/F). L’objectif est de renforcer le système documentaire de l’ABMed, pour un système documentaire formalisé et efficient. Ils ont pour mission de formaliser et optimiser le système documentaire de l’ABMed pour atteindre le niveau de maturité 3 selon le référentiel GBT de l’OMS. La durée de mission est de 12 mois. Lire le profil souhaité et les modalités d’exécution de la mission.

