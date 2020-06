Korogoné suggère une relecture des dispositions liées au parrainage

Le parrainage des candidats à la présidentielle 2021 a été aussi au cœur des discussions entre le Chef de l’Etat Patrice Talon et les représentants des partis politiques ce mercredi 3 juin 2020. C’est ce qu’a indiqué Sabi Sira Korogoné, président du Mouvement Populaire de Libération (MPL) dans une déclaration à la presse.

« Nous en avons profité pour suggérer au Chef de l’État d’être auprès de l’institution parlementaire, le porte-parole de tous ses compatriotes, en général et de sa jeunesse en particulier, demandant humblement au parlement un travail de fond en comble au nom de la paix, puis de la stabilité, afin de décider comme ils l’ont fait pour la caution qui est passée de 250 millions à 50 millions FCFA, revoir la disposition liée au parrainage. Donc carrément sauter cela », a déclaré Sabi Sira Korogoné.

La rencontre du président Patrice Talon est intervenue à la suite du vote de la loi interprétative du code électoral.

Selon le président du MPL, lors de la séance, ils ont aussi déploré « le fait qu’au lieu des 13 formations politiques enregistrés au ministère de l’intérieur, on n’ait invité que les 09 qui étaient engagés dans le processus ».

A en croire M. Korogone, la rencontre est venue un peu tard pour le MPL. Elle « aurait été opportune pour nous, si elle avait eu lieu en mars avant les élections et que l’Assemblée nationale fasse la même démarche pour que nous soyons en lice ».

« Rentrant dans le fond du sujet, nous avons attiré l’attention du Chef de l’État sur le fait que cette loi est en réalité une loi pour recadrer certains militants récalcitrants qui défient leur hiérarchie. C’est l’explication simple qu’on peut apporter à cette démarche », a-t-il confié.

