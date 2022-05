Koffi Aza, haut dignitaire du Fâ s’engage en politique

David Koffi Aza, prêtre et professeur de Fâ, science divinatoire, est désormais membre du parti politique Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin). Ce haut dignitaire a fait son adhésion officielle au parti de Jacques Ayadji, lundi 09 mai 2022, à Abomey-Calavi, 6è circonscription électorale.

Le Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) accueille dans la 6è circonscription électorale (Abomey-Calavi, Sô-Ava et Zè) un haut dignitaire du Fâ.

« J’ai décidé d’être plus proche des hautes sphères de décision, et pour y parvenir, je vous annonce à vous mes proches parents et amis, membres et militants du parti Moelle-Benin, chers hauts dignitaires, dignitaires et adeptes à divers niveaux, que je rentre dès cet instant en politique », s’est engagé David Koffi Aza, prêtre et professeur de Fâ, science divinatoire, lundi dernier, à Abomey-Calavi.

Une adhésion validée par la première vice-présidente du parti Moele-Bénin. « Nous acceptons votre adhésion, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous accueillons avec grande joie. Vous avoir à nos côtés est une grande joie pour nous, surtout en ce qui concerne votre expertise culturelle. Nous vous remercions pour le choix qui a été porté sur notre parti », a indiqué Léontine Mitchaï, première vice-présidente du parti.

David Koffi Aza, prêtre du Fâ et président du Conseil National des Cultes Endogènes (CoNaCEB) entend servir autrement en s’engageant en politique. « Après avoir servi à la base nos citoyens grâce à nos riches réalités endogènes, je veux servir autrement (...). Je ne quitte pas la mission citoyenne endogène, je ne change pas de cheval de bataille, je veux plutôt me mettre davantage au service de nous-mêmes et porter plus haut vos aspirations profondes et légitimes car nous en avons suffisamment », a indiqué le nouvel adhérent de Moele-Bénin.

En ce qui concerne le choix du parti Moele-Bénin, David Koffi Aza a fait savoir que ce parti politique répond à ses aspirations profondes et « regroupe de nombreuses valeurs sociales, éducatives, morales et culturelles ».

David Koffi Aza entend servir son pays avec patriotisme, vérité, dignité et en toute intégrité et apporter un plus au rayonnement des religions endogènes du Bénin.

