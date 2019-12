Kemi Seba condamné à 2 mois de prison avec sursis

L’activiste Kemi Séba a été condamné ce jeudi 26 décembre 2019 par le tribunal de Ouagadougou à 02 mois de prison avec sursis et à une amende de 200.000 francs CFA.

Accusé d’avoir tenu des « propos outrageants contre le président du Burkina-Faso et une tentative de démoralisation des éléments engagés dans la lutte contre le terrorisme », le militant franco-béninois, au terme de l’audience, a confié à la presse qu’il ne regrette pas ses propos tenus lors d’une conférence publique samedi dernier à l’Université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou.

« Je ne regrette absolument rien de ce que j’ai dit. J’assume chaque mot, chaque lettre. Quand nos présidents continueront à recevoir des ordres des forces néocoloniales françaises, il y aura une jeunesse africaine qui prendra ses responsabilités, peu importe le prix à payer », a-t-il déclaré à la presse.

L’activiste Kemi Séba poursuit : « On m’a condamné à deux mois avec sursis qui sont en réalité deux mois symboliques parce que même les juges savent que j’ai raison. Nous allons continuer le combat ». Il fait le constat selon lequel « quand Macron donne des ordres, personne ne bronche mais quand la jeunesse africaine demande à nos parents de prendre leurs responsabilités, il est plus facile d’attaquer cette jeunesse que d’attaquer l’oligarchie française ».

Kemi Séba a remercié son avocat qui d’après lui « a fait son devoir avec dignité ».

« Personne sur cette terre ne pourra nous empêcher de dire ce que nous pensons. Et il faut qu’ils comprennent que la prison, c’est la 4e fois qu’on m’y envoie et à chaque fois, j’en ressors plus fort. Même si on me tue, la jeunesse africaine est bien plus déterminée qu’on ne peut l’imaginer. Donc rien et ni personne ne nous arrêtera. L’Afrique ou la mort, nous vaincrons », a-t-il martelé.

Akpédjé AYOSSO

27 décembre 2019 par