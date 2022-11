Karimou sollicite plus de 168 milliards FCFA pour 2023

Salimane Karimou, ministre des Enseignement Maternel et Primaire a présenté, vendredi 18 novembre 2022, à la Commission budgétaire du parlement, le projet de budget 2023 de son département ministériel.

Le projet de budget du Ministère des Enseignements maternel et primaire (Memp) pour l’exercice 2023 est évalué à la somme de 168.618.709.000 francs CFA.

Comparativement à 2022 où il s’est établi à 139.360.142.000 francs CFA, le budget 2023 est de hausse de 29.258.567.000 francs CFA soit un taux d’accroissement de 20,99%.

Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) a prévu pour 2023 quatre nouveaux projets inscrits au Programme d’actions du gouvernement (Pag) 2021-2026. Il s’agit du Projet de renforcement de la qualité des enseignements au primaire (Preqep) ; du Projet de construction, réhabilitation et d’équipement des infrastructures administratives scolaires (Pcreias) ; du Projet de construction et d’équipement de salles de classe dans les écoles primaires publique en République du Bénin, phase VII (Japon VII) et du Projet de construction et d’équipement des salles de classe dans les écoles maternelles et primaires (Pces-Emp) à hauteur de 500 millions dans le budget 2023.

Il est prévu un transfert d’un montant de 5 184 000 000 francs CFA aux communes pour la construction et/ou réfection d’infrastructures scolaires ainsi que les équipements.

