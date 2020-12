Junior Natabou, l’homme de l’année

Exemple pour les jeunes en quête de réussite, Junior Natabou s’est révélé au monde en 2020 à l’âge de 17 ans. A la découverte des qualités qui ont permis au jeune béninois de se faire classer parmi les grandes fortunes du monde.

Junior Natabou est un jeune lycéen Béninois. Orphelin de père avant sa naissance, il a suivi un parcours atypique, qui a marqué de nombreux entrepreneurs au Bénin, en Afrique et à travers le monde. A l’âge de 14 ans, il se forme dans le numérique au travers de vidéos téléchargées sur la plateforme YouTube. Autodidacte et passionné du e-commerce, Junior Natabou suit des cours en ligne de Yomi Denzel, un autre jeune homme, qui a réussi dans le monde de l’e-commerce. Passionné de la robotique, il ambitionne d’intégrer une école de robotique mais les moyens de ses parents ne le permettent pas. Tenace, Junior a continué ses recherches sur Internet et à finir par obtenir des certifications. Il n’abandonne pas son rêve. « Il faut investir en soi-même en se formant avec les meilleurs, en permanence », confie l’adolescent. Pour se payer les études dans une prestigieuse école, Junior Natabou ouvre à l’âge de 14 ans, une agence de communication digitale, avant de lancer ses boutiques en ligne. « Il a testé différents produits pendant près d’un an », rapporte le journal Forbes.

A 15 ans, Junior est Speaker à TEDx, une prestigieuse plateforme qui permet aux personnalités de la planète de partager leur vision. Le jeune lycéen décide en collaboration avec un ami de son âge de participer à la compétition GOOGLE SCIENCE FAIR destinée aux adolescents en mettant en place un robot pour le monde agricole.

Les secrets d’une réussite

Les deux adolescents sollicitent l’accompagnement de plusieurs institutions dans le cadre de la réalisation de leur projet de participation à la compétition.

Reçus en audience par le président de la République du Bénin, Junior et son ami ont pu effectuer un voyage au Rwanda pour se faire former en robotique. Déterminé, Junior finira par créer deux entreprises internationales, une en Tunisie et l’autre à Dubaï.

Selon Forbes, Junior a dépassé le million d’euros (des centaines de millions de francs CFA) de chiffre d’affaires en moins d’un an. Il compte investir dans le domaine de la santé, du fitness et de la beauté en créant ses propres marques.

E-commerce et business

Dans le cadre de l’édition 2020 de la Semaine du numérique au Bénin, Junior Natabou a animé, mercredi 25 novembre 2020, une masterclass à Cotonou sur le thème : "Démarrer et réussir dans le e-commerce au Bénin". Le génie a présenté aux participants des astuces sur le e-commerce. ‹‹ L’argent que vous gagnez est l’argent de votre business mais n’est pas votre argent à vous », conseille Junior Natabou qui invite à réduire les dépenses personnelles pour investir dans le développement de l’entreprise.

La réussite de Junior Natabou est partie du livre ’’Père riche, père pauvre’’ de Robert Kiyozaki. Le jeune Béninois va s’inspirer des deux pères de l’écrivain.

Le premier, père biologique est un fonctionnaire : le père pauvre. Le second, le père de son meilleur ami, un riche entrepreneur : le père riche.

Le père biologique lui donnait des conseils pour qu’il travaille dur à l’école, avoir des diplômes et la chance d’intégrer l’administration. L’autre qui est devenu son père spirituel leur apprenait plutôt comment être plus pragmatique et comment gagner de l’argent par l’entreprenariat.

Junior Natabou n’est pas passé par quatre chemins pour étudier et mettre en application les conseils du second père, le riche homme d’affaires.

Il est devenu aujourd’hui un exemple et un modèle pour les jeunes qui n’ont plus de repère et d’espoir en l’avenir.

‹‹ Si aujourd’hui vous vous croyez trop jeune, pensez-vous que dans 10 ans vous serez tout aussi déterminé à agir ? ››, s’interroge Junior Natabou avant de recommander : ‹‹ Commencez tôt quand on est jeune (...) ››.

