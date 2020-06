Joseph Cakpo, nouveau maire d’Allada

Joseph Cakpo est élu nouveau maire de la commune d’Allada ce samedi 6 juin 2020. Pour réussir le développment de la cité d’Adjahoutô durant les six années à venir, la nouvelle première autorité sera assistée par ses adjoints Pierre Ago et Paul Gbédji.

Liste des Chefs d’arrondissement d’Allada

C A Allada : Edmond Zinsou

C A Togoudo :Mathyas Djigla

C A Ahounnonzoun : Wilfried Gbétchédji

C A Attogon : Georges Anato

C A Avakpa : Kpohoun Jean Baptiste

C A Ayou : Léon Azongnitodé

C A Hinvi : Hypolite Tossou

C A Lissè Gazoun : Sèdjro Fidé Montcho

C A Lon-Agonmè : Jean-Claude Dossou

C A Sékou : Léon Aganon

C A Tokpa : Koffi Affo

C A Agbanou : Patrick Ahlé.

Boniface CAKPO

6 juin 2020 par