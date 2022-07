Joël Tédji Dossou, un agent du Cous-Ac porté disparu

La famille du nommé Joël Tédji Dossou est sans nouvelles de leur proche depuis le 27 juin 2022.

Le nommé Joël Tédji Dossou, agent en service à l’intendance de Lokossa du Centre des Œuvres Universitaires et Sociales de l’Université d’Abomey-Calavi (Cous-Ac) est porté disparu depuis le 27 juin 2022.

Inquiète et sans nouvelle, la famille a lancé, le 03 juillet 2022, un avis sur les réseaux sociaux pour retrouver le sieur Joël Tédji Dossou.

« Quiconque aurait de ses nouvelles est prié de contacter le commissariat de police le plus proche ou les numéros ci-après 96648537-95578511-97654204 », indique l’avis de recherche.

