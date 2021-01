Joël Aïvo jette l’éponge

Joël Frédéric Aïvo, ex doyen de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l’Université d’Abomey-Calavi et candidat déclaré à l’élection présidentielle du 11 avril renonce à aller à la quête de signatures nécessaires à sa candidature dans le cadre du scrutin. « Aucun candidat sérieux dans le cadre d’une élection normale, sincère, sauf si on décide de rentrer dans un simulacre, ne peut se présenter aux portes de l’Union Progressiste et du Bloc Républicain avec son dossier pour les convaincre de la nécessité de lui donner les parrainages pour qu’il aille en compétition face à eux. Ça ne se passe dans aucun pays sérieux et vous pouvez compter sur nous, ça ne se passera pas au Bénin », a indiqué Joël Frédéric Aïvo, dimanche 24 janvier 2021, sur l’émission « Ma part de vérité ».

Selon le professeur, tous les députés sont acquis à la cause du Chef de l’Etat du fait de la non-participation de l’opposition à l’élection législative. « Ensuite, les maires ont été nommés depuis le siège des partis politiques par des personnes qui ne sont pas membres des conseils communaux. Voilà les conditions dans lesquelles les parrains ont été constitués », a-t-il déploré. M. Aïvo a estimé qu’il ne peut demander des parrainages, dans ces conditions, des parrainages des partis UP et BR. « Vous pensez que dans ces conditions, ça ressemblerait à quoi, que moi qui suis en opposition en gros et en détails avec le Président de la République, (…), j’aille auprès des deux partis politiques leur présenter mon projet, les persuader de la pertinence de mon projet pour avoir leur autorisation ? L’Opposition ne peut pas persuader le pouvoir de la pertinence de son projet pour que le pouvoir accepte de sélectionner les candidats qui vont compétir face à lui et éventuellement le battre (…) c’est seulement dans un match amical, sans enjeu qu’une équipe peut avoir le choix de son adversaire », a expliqué Joël Frédéric Aïvo.

Seize (16) signatures sont nécessaires dans le cadre du parrainage à l’élection présidentielle. 153 des159 formulaires de parrainages mis à la disposition par la CENA sont détenus par les élus des partis UP et BR. Mais le professeur renonce au parrainage des deux partis UP et BR. Par quelle alchimie le candidat Joël Frédéric Aïvo compte obtenir les 16 parrainages pour son dossiers de candidature. Même le parti Forces Cauris pour Un Bénin Emergent (FCBE) qui n’a que 06 élus (maires) recherche des parrains pour finaliser son dossier de candidature.

Refuser le parrainage des deux partis reviendrait à renoncer à sa participation à l’élection présidentielle du 11 avril.

M. M.

