Jocelyn Ahyi et Alexis Aquereburu actent le pacte de développement

Le développement de leur communes respectives tient à cœur aux maires Jocelyn Ahyi de Grabd-Popo et son homologue Alexis Aquereburu des Lacs1(Aneho). A travers un atelier d’échanges, tenue ce vendredi 16 avril 2021 dans les locaux de la mairie des Lacs 1 à Aného, les deux autorités ont jeté les bases d’une coopération Sud-Sud profitable aux deux communes.

’’Nous sommes deux communes que le hasard de la colonisation a séparé mais appelées à continuer ensemble notre destin commun main dans la main’’. C’est par ces mots évocateurs que le maire Alexis C. Aquereburu a souhaité la bienvenue à son hôte et à toute la délégation qui l’a accompagné. Ainsi, les maires de Grand-Popo et des Lacs 1 entendent redonner un nouveau souffle à la coopération qui les lie depuis 12 juin 2011.

Pour le maire Jocelyn Ayicoué Ahyi, c’est une heureuse rencontre qui renforce les liens amicaux et fraternels des deux peuples..

Les deux maires ont senti le besoin d’accélérer le jumelage par des actes concrèts de partage d’expériences et de développement des projets communs. Étant donné qu’aucun développement n’est possible dans l’insécurité, les deux frères voisins comptent construire ensemble un chemin de paix et de sécurité.

’’Nos deux communes essaient de rattacher le passé au présent par l’acte que nous posons aujourd’hui. Nous avons besoin de nous tenir la main, dans un élan fraternel, pour avancer ensemble avec sérénité’’, réaffirme Jocelyn Ayicoué Ahyi, maire de la commune de Grand-Popo.

Pour lui, avec tous les atouts historiques, culturels et touristiques que ces deux communes ont en commun, elles doivent s’unir pour le développement et la croissance d’ici 2030 afin qu’elles soient des destinations culturelles et touristiques les plus attractives de la sous région et de l’Afrique.

Par cette rencontre, les maires Ahyi et Aquereburu viennent d’acter le pacte de développement dans le partage et la fraternisation.

Quelques images

16 avril 2021 par