Jean-claude Houssou lance les travaux du projet PRERA

Le Ministre de l’Energie Dona Jean-Claude Houssou a officiellement lancé les travaux du projet de « Restructuration et d’extension des réseaux de la Sbee dans la commune d’Abomey-calavi et le département de l’Atlantique ». Il était entouré pour la circonstance, entre autres, de la Chargée d’affaires de l’Union européenne Mme Véronique Janssen, du Coordonnateur national du Mca et du Directeur général de la Sbee, Jacques Paradis.

Le PRERA (Projet de restructuration et d’extension des réseaux de la Sbee dans la commune d’Abomey-calavi et le département de l’Atlantique) est un projet de développement du secteur énergétique qui vise à augmenter le taux d’accès à l’électricité de 50 % dans l’ensemble du département de l’Atlantique. Financé par l’Union européenne, l’Agence française de développement et la Banque européenne d’investissement, le PRERA coutera environ 42 milliards de francs Cfa.

Selon le gestionnaire du projet M. Paul Ahoussinou, le PRERA ambitionne la réalisation d’importants ouvrages dans la commune d’Abomey-Calavi et le département de l’Atlantique. « Pour la réalisation du projet, 05 appels d’offres ont été lancés en 2016. Les appels d’offres ont abouti à la conclusion de 08 marchés avec différents entrepreneurs ou prestataires dont des étrangers et des béninois », a-t-il indiqué. Selon le point présenté, tous ces travaux sont en cours et le dernier prendra fin en décembre 2021 conformément au délai contractuel. Suivant le planning des entrepreneurs, les travaux du dernier marché seront achevés au plus tard fin septembre 2021.

Le Directeur de la Sbee Jacques Paradis a fait savoir que la réalisation de ce projet sera l’occasion pour les populations des communes concernées d’être raccordées aux réseaux de la Sbee à des coûts forfaitaires réduits, actuellement en cours d’étude avec l’Agence de régulation de l’électricité et le ministère de l’Energie.

« Les clients auront la possibilité de se réapprovisionner en utilisant les services MTN mobile money et Moov Money. Les branchements se feront progressivement. Les jours à venir nos équipes seront sur le terrain pour mieux vous expliquer les procédures » a précisé M. Paradis.

La Chargée d’affaires de l’Union européenne, Mme Véronique Janssen représentant l’ambassadrice de France a indiqué que le lancement des travaux du PRERA est un premier pas dans la concrétisation de ce projet auquel l’union européenne apporte un don de plus de 13 milliards de francs CFA. Elle a souligné que PRERA est un projet prioritaire pour le secteur de l’énergie au Bénin, avec des impacts attendus très positifs pour la croissance économique.

Le ministre de l’Energie a salué les partenaires techniques pour leur soutien. Il a rappelé que le gouvernement du Bénin accorde une place de choix au secteur de l’énergie pour endiguer les problèmes qui minent depuis plusieurs années ce secteur. « Les nombreux investissements qui ont été réalisés jusque-là et d’autres qui sont en cours de réalisation ont en effet permis une augmentation significative de notre capacité propre de production d’électricité, qui est passée de près de 0 mégawatt à aujourd’hui environ 180 mégawatts. Soit une autonomie énergétique qui est passée de 0% à plus de 60% aujourd’hui et la marche continue pour qu’à l’horizon fin 2021, le Bénin soit autonome », a-t-il expliqué.

Il a fait savoir que « même s’il est en constante amélioration, notre réseau électrique doit être réhabilité, restructuré et renforcé. C’est ce chemin que nous avons emprunté aujourd’hui avec le projet PRERA ».

Avant de lancer officiellement les travaux, le ministre de l’énergie a rassuré tous ceux qui se plaignent dans la localité d’Abomey-Calavi qu’« après la fin de ces travaux, toutes ces difficultés, toutes ces souffrances rencontrées par les populations dans ces localités seront derrière nous ».

Marcel HOUETO

5 mars 2020 par