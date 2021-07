Jean-Michel Abimbola élevé au grade de Commandeur de l’Ordre

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des arts Jean- Michel Abimbola a été élevé au grade de Commandeur de l’Ordre National du Bénin vendredi 16 Juillet 2021. A travers un message sur sa page Facebook, le ministre a dédié cette distinction à ceux qui œuvrent chaque jour pour un Bénin meilleur.

« Mes chers amis, J’ai été élevé au grade de Commandeur de l’Ordre National du Bénin, ce vendredi 16 Juillet 2021 » informe-t-il.

Après avoir rendu grâce au tout miséricordieux pour ses grâces, Jean-Michel Abimbola a remercié le Chef de l’État pour cet honneur.

« Je voudrais ensuite dédier cette distinction à toutes les personnes, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes qui œuvrent chaque jour pour un Bénin meilleur, car, c’est cela qui guide nos actes et devrait être le véritable sens de notre combat quotidien.Grâce et Gratitude à tous », a-t-il écrit.

