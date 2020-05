Jean Codo L’ancien conseiller de feu Kérékou n’est plus

L’Ancien conseiller technique au tourisme de feu Général Mathieu Kérékou n’est plus. Jean Codo a rendu l’âme ce jeudi 21 mai vers 4 heures, au Nigéria.

M. Codo fut Président du Groupe Atpms, une société spécialisée dans la conception et la gestion de plateforme intégrant des solutions d’informations sur la sûreté et la sécurité maritime.

Créée en 2004, cette structure est agréée dans la certification des navires ainsi que leur cargaison pour la protection des ports.

Jean Codo est expert en cargo Tracking Note, en Tourisme et en Transport.

