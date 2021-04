« Je suis hors du Bénin pour échapper aux menaces... »

Suite aux rumeurs sur son arrestation manquée à son domicile, Me Sadikou Alao en fuite hors du territoire national a réagi à travers une publication sur sa page facebook ce dimanche 18 avril 2021.

« Je voudrais tout de suite vous rassurer, je me porte bien et suis hors du Bénin depuis un peu moins de deux mois pour échapper aux menaces sur ma personne », a-t-il indiqué.

Le président du Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Démocratie et le Développement Economique et Social (Gerddes) confirme que l’un de ses proches a été arrêté. A l’en croire, son neveu a été arrêté « depuis quelques jours au motif incroyable qu’il recevrait de l’argent de son oncle Me Alao ».

« Rassurez-vous mes frères, Me Alao à la veille de ses 80 ans ne sera jamais autre chose que le patriote humble et véridique qu’il a toujours été, dans le seul intérêt de son pays le Bénin », a-t-il écrit.

Pour l’instant, il est difficile de dire si Me Sadikou Alao est mêlé dans l’affaire d’atteinte à la sûreté et de terrorisme pour laquelle plusieurs personnalités sont recherchées.

A.A.A

