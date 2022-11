L’artiste Sessimè en couple avec Nikanor. Répondant à un internaute samedi 26 novembre 2022, la fana fana lady affirme être en relation avec ’’le fils du pays’’ depuis plus de 5 ans.

La nature de la relation entre les artistes béninois Sessimè et Nikanor fait toujours polémique. Interpellée pour la énième fois sur sa relation avec ’’le fils du pays’’, Sessimè a été très clair. « Château Bertin, alors même si tu as un faux-compte, je vais t’informer : 1- l’amour n’a pas d’âge 2- je suis en couple avec Nikanor depuis plus de 5 ans dans une relation sérieuse avec implication de nos familles (C’est mon homme, que ça te plaise ou non) », a-t-elle écrit en réponse à un commentaire d’un internaute sous l’un de ses posts sur Facebook.

A travers cette réponse, l’interprète du titre « Tatouage », confirme et assume sa relation amoureuse avec Nikanor.

La polémique sur la relation amoureuse entre Nikanor et Sessimè fait suite à la publication d’une courte vidéo sur les réseaux sociaux en octobre 2020. La vidéo montre les deux artistes qui se bécotent. Dans le même mois, ils ont lancé un morceau intitulé ‘’Toi et Moi’’.

Nikanor qui a déjà une femme et un enfant n’a pas encore réagi à cette déclaration de Sessimè.

Akpédjé Ayosso

29 novembre 2022 par