JAMAIS RIEN VENDU !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que comme annoncé, le Papatou Noel est passé déjà depuis mardi dernier chez les fonctionnaires, dont "le cadeau" de bon nombre déposé aux pieds des sapins bancaires, ne leur est jamais apparu dans leurs rêves les plus colorés...

Mais ils auront beau user de leur nouveau pouvoir accru d’achat dans les dépenses de fêtes en cette fin d’année, quand dans un rituel médiatique, de jeunes reporters de la multitude de médias audiovisuels en mal de sujets, vont tendre leurs micros à mes Nièces vendeuses de divers et de jouets, la réponse, une bien malhonnête antienne, sera la même depuis une vingtaine d’années : " Nous n’avons rien vendu, cette année est pire que l’année passée" ...

Vous tous mes Neveux et Nièces qui rappelez qu’il y 20 ans ce n’était que sur l’avenue Mgr Steinmetz qu’il y avait une petite foire aux jouets contrairement a nos jours où il y en a dans toutes les rues et qu’il n’y avait pas le million de vendeuses de divers comme aujourd’hui, vous êtes tous néanmoins des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

