Le Bénin a un total de 1199 cas confirmés à l’infection au Covid-19 à la date du 29 juin 2020. Le directeur du Samu Professeur Eugène Zoumènou, anesthésiste réanimateur fait partie des 845 personnes sous traitement. Au micro de Frissons Radio, il a expliqué les circonstances de sa contamination au Covid-19 et a invité au respect des gestes barrières.

« Nous prenons beaucoup de précautions. Le risque zéro n’existe pas cependant. Il y a toujours un peu de doute. J’imagine bien le jour où j’ai été contaminé. Il s’agissait de la visite à un patient grave mais qui n’était pas encore diagnostiqué. Dès que je suis entré dans sa chambre à la clinique, je suis resté juste pour lui expliquer que l’équipe viendrait le prélever et qu’il n’avait pas à s’inquiéter parce qu’il était très anxieux. Le prélèvement de ce patient s’est révélé positif », a confié le Professeur Eugène Zoumènou.

Selon le directeur du Samu, « dans son cas, la maladie a commencé comme une grippe banale ; irritation de la gorge, la toux, la fièvre, des maux de tête mais surtout des douleurs musculaires très importantes ».

Son test de diagnostic rapide s’est révélé négatif et la PCR réalisée le lendemain était positive. « Moi j’étais convaincu que j’avais les ressources immunitaires pour lutter contre. Je suis sportif. Je n’ai pas de comorbidité. Dans la réalité, ça a été plus difficile que je ne m’y attendais. J’ai passé trois jours difficiles qui m’ont vraiment inquiété. (…) », a-t-il affirmé.

A l’en croire, moins les gens vont respecter les gestes barrières, plus le nombre de cas va augmenter et plus les agents de santé serons sous pressions avec le risque de contamination en cherchant à soigner les autres.

« De grâce, épargnez-nous ! Respectez les gestes barrières. Dans la Covid-19, on sait qu’en fonction du nombre que nous avons, nous aurons 10% de cas graves. Est-ce que vous pensez que nous avons les moyens de prendre en charge 100 cas graves ? Protégeons-nous. Quand vous allez à Allada et que vous voyez le nombre de cas graves qu’il y a, c’est affligeant », a indiqué le Professeur Eugène Zoumènou.

Le directeur du Samu qui suit son traitement a invité les personnes qui ont des maladies chroniques, hypertension artérielle, diabète, obésité, asthme, cancer, insuffisance rénale chronique à se protéger et à limiter leur déplacement. « Restez chez vous. Si vous pouvez travailler à distance, faites-le. Je vous assure que des personnes jeunes, de 38-40 ans hypertendus, diabétiques et obèses sont malades et constituent des cas graves », conseille-t-il.

1er juillet 2020 par ,