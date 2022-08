La société de télécommunication, Isocel Télécom recherche un Responsable Logistique et Achats (RLA).

Le RLA aura pour rôle, l’ensemble des processus d’achat, de suivre les achats de biens et de services tout au long du cycle d’approvisionnement, de veiller à ce qu’une concurrence adéquate soit réalisée pour les achats et de fournir un mentorat régulier en matière d’achat au personnel pour soutenir les activités de la société. Lire et télécharger l’intégralité de l’avis de recrutement

18 août 2022 par