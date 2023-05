Inscriptions ouvertes pour le tournoi inter-quartiers de Cotonou

Dénommée « Tournoi tous ensemble », la première Edition du tournoi interquartiers de Cotonou est prévue pour démarrer le 02 Juillet prochain.

C’est une compétition de football de « petit camp » qui va regrouper 13 arrondissements de Cotonou, 117 équipes de 145 quartiers, plus de 1170 joueurs pour 156 matchs à jouer.

Un événement qui émane de l’Association Road of Winners (RoW) qui vise à créer de l’animation et stimuler la jeunesse.

Dans le cadre de cette compétition, les inscriptions sont ouvertes et se font en ligne sur le site : https://tousensemble.bj/

10 mai 2023