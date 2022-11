Inscription ouverte aux examens techniques et professionnels 2023

Le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a informé de l’ouverture des registres d’inscription aux divers examens techniques et professionnels, session 2023 du lundi 28 novembre 2022 au vendredi 27 janvier 2023. C’est à travers un communiqué en date du 23 novembre 2023.

Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP, options : Sciences et techniques administratives et de gestion ; Employé de bureau et aide-comptable ; Sciences et techniques industrielles, Revêtement, Menuiserie, Mécanique automobile, Electricité, Opérateur géomètre, Plomberie, Froid et climatisation, Mécanique générale, Constructeur en bâtiment, Construction métallique ; Enseignement familial et social, Economie familiale et sociale ; Hôtellerie-Restauration, Restauration ; Sciences et techniques des métiers d’art, Instrument piano, Instrument guitare, Musique assistée par ordinateur, Art, Textile, Graphisme), Diplôme d’Aptitude Professionnelle (DAP, spécialité : Opérateur de saisie niveau 1 et 2), Diplôme de Technicien (DT, options : Sciences et techniques industrielles, Mécanique automobile, Opérateur géomètre, Froid et climatisation, Fabrication mécanique, Bâtiments et travaux publics, Dessinateur projeteur en bâtiment, Ouvrage en bois pour le bâtiment, Installation et maintenance en informatique, Construction d’équipements mécano-soudés, Electrotechnique, Métiers de la mode-vêtements, Producteur Multimédia, Développeur web et mobile, Electronique appliquée, Comptable-mercaticien ; Enseignement familial et social, Economie familiale et sociale, Hôtellerie-Restauration, Restauration ; Sciences et techniques des métiers d’art, Instrument piano, Instrument guitare, Musique assistée par ordinateur, Art, Textile, Communication graphique) et les Examens de fin de formation à l’Ecole de Formation Médico-Sociale (EFMS), option santé .

Les registres d’inscription à ces examens techniques et professionnels, session de 2023 sont ouvertes à partir du lundi 28 novembre 2022.

Les inscriptions se poursuivront jusqu’au vendredi 27 janvier 2023 dans les établissements d’Enseignement Technique et Professionnel ; dans les Directions Départementales des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (DDESTFP) et à la Direction de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (DETFP).

