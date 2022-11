Implémentation réussie de l’outil TiSSTAT dans les pays de l’UEMOA

Cotonou a abrité du 15 au 18 novembre 2022, un atelier régional sur l’application statistiques TiSSTAT qui a réuni 40 experts, statisticiens et informaticiens des huit pays membres de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine).

Le commerce international reposant sur des données intangibles et peu fournies comparativement au commerce des marchandises, la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement) en collaboration avec la Commission de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) a mis à disposition des huit pays de l’UEMOA un outil de collecte et de traitement de données relatives au commerce international dénommé TiSSTAT.

L’application statistiques TiSSTAT déployée en ligne dans tous les Etats membres de l’UEMOA a fait l’objet de deux journées de discussion, de formation et de deux journées d’intégration des données réelles des pays dans le système informatique. 40 experts, statisticiens et informaticiens des huit pays membres de l’UEMOA ont participé à l’atelier régional organisé à Cotonou (Bénin) les 15, 16, 17 et 18 novembre 2022. La clôture de l’atelier intervenant le même jour que la célébration de la Journée africaine de la statistique, la CNUCED et l’UEMOA ont célébré leur collaboration démarrée en 2013. Une « collaboration fructueuse » à perpétuer pour permettre à l’Union d’être en avance sur le plan statistiques, selon Namaro Yago, Directeur du Centre statistique de la Commission de l’UEMOA. A l’en croire, les Etats membres ont été renforcés à travers des formations certifiantes qui ont permis à des experts de se professionnaliser dans la mesure du commerce international des services et également l’application qui a fait l’objet de l’atelier a été jugé très performant et très utile pour les Instituts Nationaux de Statistiques.

Monsieur Namaro Yago a remercié, au nom de la Commission de l’UEMOA, les participants à l’atelier régional de Cotonou pour leur esprit critique et leurs apports qui permettront de parfaire l’outil TiSSTAT. « L’informatique aide à faciliter le travail et également à systématiser les process », a-t-il indiqué au sujet de l’utilité de l’outil TiSSTAT.

Pour madame Nour Barnat, Cheffe de l’Unité Méthodologique au sein du département services statistiques à Genève de la CNUCED, avant le volet informatique l’accent a été mis sur l’utilisation du questionnaire harmonisé des pays et trois enquêtes de collecte nationale ont été menées dans ce cadre. L’objectif de confronter le système informatique de TiSSTAT aux données statistiques réelles de chaque pays a été atteint.

C’est le même sentiment de satisfaction qui est noté chez les statisticiens et informaticiens qui ont pris part à l’atelier régional de Cotonou. « On est très satisfait vu qu’on fait partie des pays membres de l’UEMOA qui participent à l’atelier. Nous avons été le pays pilote c’est-à-dire que depuis un bon moment, nous travaillons avec la CNUCED sur la mise en place de cette application. Depuis quelques années nous avons travaillé en étroite collaboration avec eux en tant que pays test pour pouvoir mettre en place la première, la deuxième et la troisième version qui nous amené ici aujourd’hui », a indiqué Sophie Diop de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal.

Qu’est-ce que l’outil TiSSTAT ?

« Le logiciel TiSSAT comporte beaucoup de fonctionnalités alors il traite tout ce qui est de la gestion de l’enquête à savoir l’envoi du questionnaire aux entreprises de manière électronique pour qu’elles puissent le remplir, le stockage des données qui sont renseignées par les entreprises ; la saisie des questionnaires qui sont envoyées éventuellement sur support papier ; l’apurement de données c’est-à dire l’examen de la cohérence des données qui sont fournies par l’entreprise et le traitement pour pouvoir sortir des données agrégées qui ont un sens et qui donnent justement le volume des échanges extérieurs en termes d’importation et d’exportation et selon l’origine ou la destination en termes de pays partenaires. Toutes les fonctionnalités de gestion d’une enquête sont intégrées dans l’application », a expliqué Namaro Yago, Directeur du Centre statistique de la Commission de l’UEMOA.

Pour Dénis Gervalle, informaticien Système Assistant au CNUCED, développeur en chef TiSSTAT qui a mis en œuvre les spécifications techniques de l’outil et son développement en collaboration avec une équipe de consultants tunisiens, TiSSTAT est un outil de collecte de données de statistiques du commerce des services. « On s’est attaché particulièrement à ce que ce logiciel puisse être ouvert, modulaire c’est-à-dire qu’on puisse utiliser certaines parties et pas d’autres parce qu’en statistiques, vous devez le savoir il y a beaucoup de méthodes et chaque pays a tendance à utiliser une approche ou une autre. On savait que si on faisait un logiciel monolithique, ça allait à l’échec, donc notre travail principal a été de rendre le logiciel très modulaire », a-t-il précisé.

« Ce logiciel va faciliter le travail et surtout va réduire normalement les coûts que les INS subissent pendant les enquêtes », a renchéri Nour Barnat, Cheffe de l’Unité Méthodologique au sein du département services statistiques à Genève de la CNUCED.

« TiSSTAT, c’est un outil qui va aider déjà dans la collecte des statistiques sur les services, les échanges internationaux de services mais en plus ça va permettre de régler toutes les questions liées au traitement de données et même à la production du rapport sans même sortir de l’application. Donc c’est un plus par rapport à ce qu’on faisait avant », a déclaré Bertin Hevi, Directeur de la comptabilité nationale et des études économiques à l’Institut National de la Statistiques, des Etudes Economiques et Démographiques du Togo (INSEED).

Marc MENSAH

20 novembre 2022 par ,