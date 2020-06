Ils perdent leur droit de participer à la présidentielle 2021

La Cour constitutionnelle du Bénin à travers une décision du jeudi 18 juin dernier, a jugé conforme à la constitution, l’interdiction de la délivrance des actes de l’autorité aux personnes poursuivies par la justice. La conséquence directe de cette décision est que de potentiels candidats à la présidentielle de 2021, notamment Sébastien Ajavon, Komi Koutché, Lionel Zinsou et autres ne pourront pas compétir.

Ces trois potentiels candidats comme plusieurs autres qui ont des démêlés avec la justice ne pourront pas solliciter et obtenir les actes de l’autorité, notamment, le certificat de résidence, le casier judiciaire N°3 datant de moins de 03 mois, le certificat de nationalité et plusieurs autres pièces exigées par le Code électoral.

Le président du parti Union sociale libérale, Sébastien Ajavon condamné à 20 ans de prison par la CRIET dans une affaire de drogue vit en exil depuis quelques années en France.

De même, l’ancien ministre des finances de Boni Yayi, Komi Koutché, cité dans une affaire de malversations financières au Fonds national de microfinance (FNM) a été lui aussi condamné à une peine de 20 ans de prison et une amende de 500 millions de francs CFA.

Il en est de même pour l’ancien Premier ministre Lionel Zinsou condamné par la justice pour une affaire de dépassement de frais de campagne lors de la dernière présidentielle.

Comme ces trois potentiels candidats à la prochaine élection présidentielle, plusieurs autres citoyens ne pourront pas constituer de dossier en raison de la décision de la haute juridiction.

