Il simule un braquage pour détourner des millions FCFA

Un employé d’une société de transit et de consignation séjourne à la prison civile de Cotonou. Il a simulé un braquage afin de détourner des millions de francs CFA de la société qui l’emploie.

24 millions de francs CFA, c’est le montant que l’employé a détourné. En mission pour le paiement des frais d’une marchandise que sa société devrait sortir du Port autonome de Cotonou, il appelle son comptable pour lui l’informer d’un braquage dont il a été victime.

Soumis à l’interrogatoire, il s’est avéré qu’il a utilisé les sous dans une autre affaire dont lui avait parlé un ami, et qui devrait lui rapporter gros. Contre toute attente, le business a tourné au drame, et il n’a pu récupérer les sous comme prévu.

. L’ami en question est actuellement en cavale et recherché par la police.

F. A. A.

22 novembre 2021 par