Il se fait passer pour un jeune en quête d’emploi et dépouille les propriétaires de jeu Loto

Au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a jugé un jeune homme le mardi 17 septembre 2024. Poursuivi dans un dossier « d’abus de fonction », on lui reproche d’avoir soutiré des millions de francs CFA des machines de jeux de la Loterie nationale du Bénin (LNB).

Agé de 21 ans, un jeune homme en quête d’emploi définit bien sa cible ; les propriétaires des machines du jeu Loto star de la Loterie nationale du Bénin qu’il a la magie de dépouiller. Dans cette sale besogne, il a réussi à dépouiller 5 propriétaires de machines qui se sont constitués partie civile lors du procès mardi 17 septembre dernier. Le préjudice causé à ses victimes selon les déclarations à la barre, est estimé à plus de 3,5 millions de francs CFA.

Le mode opératoire du prévenu selon Banouto, est de parvenir à se faire recruter, et une fois la machine entre ses mains, « il joue un nombre incalculable de jeux avec les fonds consignés sur chaque machine des victimes ». Selon la déposition d’une première victime, le prévenu en 3 heures de temps ou la machine lui a été confiée, a joué pour 300 000 FCFA et a disparu. Selon cette dernière, le prévenu ne joue pas pour son seul compte. « Même l’argent qu’il a collecté chez les clients, il est parti avec », a expliqué la victime.

A la barre, l’accusé n’a pas nié les faits mis à sa charge. C’est seulement le montant de 300.000 francs CFA de la première victime qu’il a contredit. Auprès de la 2e victime, il aurait laissé une ardoise de 1.119.000 FCFA. Trois autres victimes ont fait les frais avec des montants de 486 670 FCFA, 530 591 FCFA et 1.109.500 FCFA.

Dans ses réquisitions, le ministère public demande à la Cour de retenir le jeune homme dans les liens de la prévention et de la condamner à 07 ans de prison ferme, et une amende de 02 millions de francs CFA. Le représentant du procureur spécial a demandé à la juridiction de faire droit aux victimes pour leur constitution en partie civile et de condamner le prévenu à payer les préjudices causés.

Le délibéré est renvoyé au 26 novembre 2024.

19 septembre 2024 par ,