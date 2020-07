Il s’agit d’une auto flagellation des FCBE, selon Ousmane Traoré

Le recours ayant conduit à l’invalidation du siège du conseiller Ousmane Traoré élu sur la liste FCBE aux dernières élections communales et municipales à Parakou, fut introduit par des membres de la même formation politique. L’intéressé l’a fait savoir dans la soirée de ce jeudi 16 juillet 2020 au cours d’une conférence de presse.

Si l’installation du conseil municipal de Parakou dans un premier temps a connu un échec, Ousmane Traoré a reconnu en être l’auteur en raison d’une divergence qui n’avait pas été aplanie au sein du parti. Après la réconciliation, et pensant que c’était fini, il dit s’être rendu compte que c’est au sein du parti que les gens se titillent.

Prenant à témoin le secrétaire exécutif national, Paul Hounkpè et toute l’opinion publique, Ousmane Traoré a souligné que les FCBE à Parakou se sont enterrées elles-mêmes. A l’en croire, le recours introduit trouverait sa source dans une affaire de condamnation assortie de sursis qui date depuis 2014. Malgré les nombreux efforts consentis pour qu’il soit retiré, les responsables du parti n’ont pas voulu faire la lumière sur l’affaire, a-t-il regretté soulignant que leur intention était d’invalider son siège afin que son suppléant, un cousin du maire Aboubacar Yaya, et qui serait en bons termes avec l’équipe actuelle prenne sa place. Mais à l’arrivée, c’est tout le parti qui perd. « C’est le siège de Ousmane Traoré et celui de son suppléant qui se trouvent ainsi invalidés », a confié l’élu municipal. « Le recours ne vient ni du BR, ni de l’UP. Ça vient de nous FCBE. C’est interne », a-t-il soutenu.

Selon Ousmane Traoré, si Aboubakar Yaya n’est plus maire de Parakou aujourd’hui, c’est de la faute des conseillers FCBE. Les gens en voulant lui faire du mal, ont crucifié le parti. La commune fait-il savoir, sera gérée par un protocole d’accord avec les trois forces politiques en présence que sont les FCBE, le BR et l’UP.

« Aussi petit que nous soyons, il faut qu’on apprenne à nous écouter. Il faut que cela soit un exemple pour les autres dirigeants. Il faut que le maire Aboubakar se ressaisisse également pour ne plus commettre ces genres d’erreurs », a souhaité le conseiller déchu.

Il a invité les membres du réseau Ousmane Traoré à ne pas se décourager car la bataille vient à peine de commencer.

F. A. A.

17 juillet 2020 par