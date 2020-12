On ne cessera jamais d’en parler. Le cancer du sein est un tueur silencieux. Après le mois d’octobre rose, l’Association franco-béninoise de lutte contre le cancer (AFBLCC) présidée par Prof Martial Tiburce Zannou poursuit la lutte contre le mal.

Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri. Durant tout le mois d’octobre consacré à la campagne d’information sur le cancer du sein, les associations notamment l’Association franco-béninoise de lutte contre le cancer (AFBLCC) dirigée par Prof Martial Tiburce Zannou a mené diverses activités. Il s’agit de la sensibilisation, du dépistage et de la prise en charge.

Au-delà d’octobre rose, la sensibilisation et les séances de dépistage devraient se poursuivre tout au long de l’année. Pour le président de l’AFBLCC, « le travail continue, mais plus avec la même intensité, ni avec les mêmes armes ».

A en croire Prof Zannou, les personnes impactées par les actions du mois d’octobre sensibilisent à leur tour, leurs parents et proches et ainsi de suite jusqu’à une nouvelle saison. « Il faut maintenir la veille », a-t-il recommandé.

Engagée dans la lutte contre le cancer, l’AFBLCC, continue de recevoir des patients.

« Nous nous rendons disponibles en permanence, afin de poursuivre les objectifs sociaux », a confié le président de l’AFBLCC.

En France, l’organisation non gouvernementale, ‘’La Ligue nationale contre le cancer’’ créée par Justin Godart lutte sur tous les fronts de la maladie. La Ligue nationale contre le cancer a pour mission la « prévention et la promotion des dépistages des cancers, l’accompagnement des personnes malades et de leurs proches et le soutien financier de la recherche publique dans tous les domaines touchant à la cancérologie ».

Rester attentif à tout changement au niveau de sa poitrine

Au Bénin, pour une lutte efficace contre le cancer du sein, les associations pourraient se mettre ensemble. « Nous avons plusieurs fois tenté ce rapprochement, mais chaque association tente de garder son autonomie. Pourvu que les effets se ressentent chez les populations », a indiqué le président de l’AFBLCC.

La plupart des femmes attendent le mois d’octobre pour se dépister. Pour réduire le risque de cancer du sein, Prof Martial Tiburce Zannou donne cinq conseils à savoir : faire une mammographie tous les deux (02) ans ; réduire la consommation d’alcool ; équilibrer l’alimentation ; faire de l’exercice physique et éviter de fumer. L’auto-palpation des seins est également recommandée une fois par mois quelques jours après la fin des règles. Aussi, est-il important de rester attentif à tout changement au niveau de sa poitrine (douleur, écoulement du mamelon, une modification de la peau ou des veines).

