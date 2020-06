Ignace Sossou sorti de prison

En détention depuis décembre 2019 à la prison civile de Cotonou, le journaliste Ignace Sossou a recouvré sa liberté ce mercredi 24 juin 2020 aux environs de 17 heures.

Le professionnel des médias a été condamné pour avoir sorti de leur contexte et publier sur les réseaux sociaux, les propos du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Mario Mètonou. Des propos tenus par le magistrat en décembre 2019, lors d’un forum de CFI, l’Agence française de développement Média, sur la vérification des fausses nouvelles à Cotonou, en prélude au projet « Vérifox ».

Condamné à 18 mois de prison ferme par le tribunal de première instance pour « harcèlement par le biais de moyens de communication électronique », ses avocats ont fait appel du verdict du tribunal de Cotonou. La cour d’appel de Cotonou lors du procès du 19 mai dernier revoit la peine et le condamne à 12 mois de prison dont 06 assortis de sursis.

En détention depuis le 24 décembre 2019, l’intéressé a recouvré sa liberté dans l’après midi de ce mercredi 24 juin 2020.

Sa condamnation avait suscité une grande indignation au sein des organisation de défenses de droits de l’homme tant au Bénin qu’au niveau international. L’organisation syndicale des médias au Bénin (UPMB) et l’association des bloggeurs du Bénin (ABB) Reporters sans frontières (RSF) et Amnesty international n’ont de cesse appeler à sa libération.

F. A. A.

24 juin 2020 par