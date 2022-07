Identité des 30 détenus libérés de prison

Trente détenus ont été libérés ce mercredi 27 juillet 2022, à la suite d’une décision de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

Alidou Houdou, arrêté le 18 avril 2021 dans l’affaire ’’financement d’actes terroristes et blanchiment de capitaux’’ a été libéré ce mercredi 27 juillet 2022. L’ex ministre Alidou Houdou est placé sous convocation par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

L’activiste politique Nadine Okoumassoun a été également libérée et placée sous convocation.

Au total, trente personnes en détention préventive pour des infractions commises lors de l’élection présidentielle de 2021 ont été libérées et placées sous convocation par la Criet.

M. M.

LISTE COMPLETE DES 30 DETENUS LIBERES

