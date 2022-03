IUT et CPSA de Parakou dotés de salles numériques

L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de l’Université de Parakou et le Centre de Promotion Sociale des Aveugles (CPSA) de Parakou disposent désormais des salles numériques. La mise en service a été faite jeudi 10 mars 2022 par la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Mme Aurelie Adam Soulé Zoumarou.

Le gouvernement béninois poursuit la mise en œuvre de son projet d’intégration du numérique dans l’apprentissage scolaire et universitaire. Les derniers centres de formation académique bénéficiaires des salles numériques sont l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de l’Université de Parakou et le Centre de Promotion Sociale des Aveugles (CPSA) de Parakou. Selon le ministre du numérique et de la digitalisation au-delà des défis qu’il impose aux citoyens d’aujourd’hui et de demain en termes de compétences, le numérique représente une opportunité formidable pour améliorer la qualité des services publics dans tous les secteurs mais également pour assurer leur continuité dans les situations de crise.

« Je voudrais remercier les responsables à divers niveaux pour leurs contributions à la réalisation de ce projet et les inviter à poursuivre cet appui afin que l’ABSU- CEP œuvre davantage à faire des TIC un catalyseur de dynamique économique et de modernisation du Bénin », a affirmé Aurelie Adam Soulé Zoumarou.

Elle a aussi rendu un hommage à ses collègues de l’enseignement supérieur, des affaires sociales et de la Microfinance pour leurs accompagnements dans la mise en œuvre de ces projets.

Le représentant du Préfet du Borgou, M. Sanni Bio Bayé, Secrétaire Général de la Préfecture a invité les apprenants en situation de handicap visuel " à considérer leur situation, non pas comme une fatalité, mais plutôt une opportunité permettant de valoriser leurs atouts".

A propos des salles numériques à l’IUT et CPSA

À l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de l’Université de Parakou, l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Électroniques et de la Poste (ABSU-CEP) a réalisé un bâtiment préfabriqué de 15m sur 8 m, 60 ordinateurs portatifs « apprenant » en réseau sans fil avec anti-vol pour chacun ; . 1 ordinateur portatif « enseignant » avec anti-vol, 1 tableau blanc interactif avec vidéo projecteur ; 1 tableau blanc magnétique et porte-marqueurs ; 1 armoire (chariot) de rangement et de charge d’une capacité totale de 61 ordinateurs portatifs au moins ; 1 Routeur/Point d’accès (AP) pour le réseau Wi-Fi et l’accès Internet ; 61 mobiliers constitués de tables et chaises pour étudiants ; un dispositif de production d’énergie solaire bien dimensionné pour alimenter l’ensemble des installations pendant 48 h sans interruption ; 1 logiciel de gestion de classe ; des contenus numériques pédagogiques ; des multiprises, un système d’alarme, un kit de laboratoire, .. etc. 2 cameras sans fil à l’intérieur du bâtiment relié à 1 écran TV 32 pouces dans le bureau du directeur de l’établissement ; 1 kit de vidéoconférence (1 pack Polycom RealPresence Group 500) et 1 serveur de stockage NAS.

Le Centre de Promotion Sociale des Aveugles (CPSA) de Parakou est doté de 10 ordinateurs de bureau (All-in-One) en réseau sans fil dont 09 pour les apprenants et 1 pour l’enseignant ; une télé agrandisseur ; 02 machines à lire, 10 casques audio anti-bruit, un serveur de stockage NAS, une imprimante brai ; 10 tableurs braille, 10 claviers programmables, un routeur/point d’accès Wi-Fi, du contenu numérique, du mobilier, une connexion de 10 Mbps en partage prise en charge pendant 12 mois ; 10 ordinateurs portatifs avec des logiciels spécialisés au profit des étudiants affiliés au centre ; un système d’alimentation en énergie solaire.

12 mars 2022 par