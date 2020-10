ISOCEL va déployer 500 km de fibre optique d’ici 2021

Premier Fournisseur privé d’Accès à Internet au Bénin, ISOCEL SA va déployer d’ici fin 2021, 500 km de fibre optique au Bénin à travers la mise en œuvre du projet dénommé INGAN (Isocel Next Generation Access Network).

Offrir aux utilisateurs une meilleure expérience de l’utilisation de l’Internet et des transferts de données ; tel est le but du projet de déploiement de la fibre optique d’ISOCEL. Ce vaste projet d’investissement dont la 1ère phase a été lancée officiellement en avril 2019 a permis la mise en service d’un réseau d’accès en fibre optique jusqu’à l’abonné d’environ 100 km.

A partir de ce trimestre, l’équipe dirigeante d’ISOCEL compte poursuivre le projet avec le déploiement de 400 km de fibre optique.

A l’horizon 2021, ISOCEL va déployer au total 500 km de fibre optique dans le Bénin. Par ce projet, ISOCEL « renouvelle son engagement d’offrir l’Internet Très Haut Débit afin de répondre à la demande de plus en plus croissante en bande passante des utilisateurs ».

ISOCEL SA contribue également ainsi à l’ambition du gouvernement béninois de développer et de promouvoir le secteur du numérique afin de faire du Bénin le hub numérique de la sous-région.

A propos d’ISOCEL

Acteur majeur de l’écosystème numérique, ISOCEL SA offre des services de connexion et Data depuis plus de 10 ans au Bénin. Son challenge est de connecter à Internet, en haut débit et en volume illimité, les particuliers et les professionnels.

Pour satisfaire aux exigences de sa clientèle, ISOCEL propose une gamme étudiée de produits et services : les liaisons spécialisées ; les liaisons Internet dédiés et Data ; le data center et les services d’hébergement, une plateforme d’interconnexion et de sites distants etc.

ISOCEL dispose d’une centrale d’assistance aux entreprises à travers son service après-vente disponible 24h/24.

Le projet de déploiement de la fibre optique de la société annonce les prémices d’une grande révolution technologique.

