ISOCEL remporte le 1er prix ‘’Leader des services IT’’

Le fournisseur d’accès internet ISOCEL a remporté le prix DSI Club Benin & Deloitte Bénin dans la catégorie ‘’Leader des Services IT’’ avec son projet Sowifi. La cérémonie de remise des trophées a eu lieu, samedi 18 décembre 2021, à la salle des fêtes Majestic de Cadjèhoun.

Le Club DSI Bénin, en partenariat avec le Cabinet d’audit et de conseil Deloitte Bénin a organisé la première édition des prix DSI Club Benin & Deloitte Bénin de l’innovation et du numérique de l’année. ISOCEL Telecom a présenté le projet ‘’SoWiFi’’ dans la catégorie ‘’Leader des Services IT’’.

SoWifi est une solution de hotspots WiFi développée par ISOCEL, en partenariat avec la SOBEBRA. Grâce à ce service, les clients des points de vente des produits de la SOBEBRA (bars, maquis et restaurants) bénéficient de 30 minutes d’accès gratuit à l’internet très haut débit. Après la présentation de la solution par le Directeur Technique, M. David Avelin, et le vote en ligne des participants, ISOCEL a été déclaré vainqueur dans la catégorie ‘’Leader des services It’’. C’est un mérite pour l’entreprise de télécommunications qui ne cesse d’œuvrer afin d’offrir le meilleur de l’internet et services numériques au Bénin.

A propos d’ISOCEL

Premier fournisseur d’accès internet privé du Bénin, ISOCEL a développé un réseau de référence reposant sur une technologie en boucle locale radio. ISOCEL est aujourd’hui le leader des opérateurs privés sur le marché de l’internet fixe au Bénin. Entreprises internationales, institutions locales, PME et particuliers lui font confiance depuis plus de 12 ans. En 2017, ISOCEL a entamé son vaste projet de déploiement de 500 km de fibre optique. Un projet qui permettra de connecter plusieurs dizaines de milliers d’abonnés à l’horizon 2022, toujours dans l’objectif de promouvoir l’internet pour tous !

