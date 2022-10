ILS RAQUETTENT TOUJOURS !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon c’est ma petite Nièce Numérique Aurélie Soulé Adam et son Patron qui s’acharnent à dématérialiser, depuis quelques années, tout ce qui peut l’être ; mais il y a nombre de mes petits Neveux de l’Administration appelés "informaticiens", qui essayent de saper l’affaire, en matérialisant plus que jamais la corruption !

Une demande en ligne de casier judiciaire, sensée être délivré dans un délai maximum d’une semaine, sciemment ces " informaticiens" oublient de faire le petit clic de validation et trois semaines après votre demande, incidemment un numéro de téléphone vous joint et après 3000 CFA supplémentaires de mobile money, votre casier judiciaire, par enchantement, est prêt dans la minute qui suit … Et ces jeunes cons, certainement « gbassés » par leurs tantes au village, laissent ainsi des traces par personne interposées de leur raquette ... Et les voilà à l’œuvre pour l’obtention du quitus fiscal pour les Législatives. Un des numéros raquetteurs demande même de se rapprocher d’un honorable sortant pour être coaché, puisque sa demande de quitus faite bien après d’autres jeunes candidats novices, est promptement satisfaite...

Mais vous êtes tous des pagailleurs vous mes Neveux et Nièces qui demandez s’il n’y a pas un moyen de dématérialiser carrément le cerveau de certains fonctionnaires !

Votre Oncle AGBAYA

